Dark Passage Valorant Takımı için oyuncu seçmelerinde sona yaklaşılıyor
Ülkemizin espor konusunda en eski takımlarından Dark Passage geçtiğimiz günlerde Valorant sahnesine adım atmak için yeni kampanyasını duyurdu.
Yavaş yavaş heyecanı yükselen Valorant arenasına dahil olmak için Dark Passage’ın seçtiği yol sahneye yeni yetenekleri kazandırmak için açık bir bilet diyebiliriz. First Strike öncesi kadrolarını oluşturan takımlar arasında yer almak isteyen Dark Passage Twitter üzerinden yaptığı duyuru ile takım başvuru linkini oyuncularla paylaştı.
VALORANT oyuncuları hazır mıyız?— Dark Passage Esports Club (@DPGaming) September 28, 2020
Haven, Bind, Ascent... Spike'ı kolayca imha etmeye ve Supradyn'le Espor efsanesi olmaya hazır ol!🌟
Hemen başvurmak için Supradyn web sitesinde yer alan başvuru formunu doldur 👇
📝https://t.co/LxITJsWYaJ
⏳ Son Başvuru: 12 Ekim pic.twitter.com/qk7XLa8Ryt
Açılan başvuru formuna son başvuru tarihi 12 Ekim. Yeni yeteneklerin arenaya kazandırılması adına oldukça değerli olan bu hareketin arkasından kurulacak takım ve alacağı sonuçlar merakla bekleniyor diyebiliriz.
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