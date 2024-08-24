Dario Melnjak yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgisini duydum! | Okan Buruk, İsmail Kartal, Edin Dzeko...

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2019 yılında Slovenya ekibi NK Domzale’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Dario Melnjak, burada 2,5 sene top koşturdu. Karadeniz ekibinde 80 maça çıkan başarılı futbolcu, takımına 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Hırvatistan Milli Takım formasını 8 kez giyen yıldız savunmacı, şimdilerde Gennaro Gattuso’nun teknik direktörlüğünü yaptığı HNK Hajduk Split forması için ter döküyor. Ülkemizde forma giymiş en etkili sol beklerden biri olarak gösterilen tecrübeli isim, Süper Lig’deki günleri başta olmak üzere Okan Buruk, İsmail Kartal, Edin Dzeko ve Dominik Livakovic ile ilgili düşüncelerini anlattı.

HAJDUK SPLIT’İN YILDIZI DARİO MELNJAK’IN ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“GENNARO GATTUSO, SAHA İÇİNDE GÜÇLÜ BİR BABA GİBİDİR”

2021 yılından beri Hajduk Split formasıyla top koşturan Dario Melnjak, bu sezon Hırvat ekibinin yeni teknik patronu olan İtalyanların efsane ismi Gennaro Gattuso ile çalışma şansı yakaladı. Tecrübeli teknik adamla ilgili düşüncelerini anlatan başarılı sol bek, “Gennaro Gatusso, çok duygusal ve harika bir teknik direktör. Onun futbolcu olduğu dönemdeki halini nasıl biliyorsak; teknik direktörlük halinin de aynı olduğunu söyleyebiliriz. Gattuso; saha dışında sizin arkadaşınız, saha içinde ise güçlü bir baba gibidir. Ekibi de onun gibi gerçekten harika profesyoneller ve çok pozitif insanlardır” diye konuştu.

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“TÜRKİYE SÜPER LİGİ, AÇIK FUTBOLUN OYNANDIĞI VE KALİTELİ BİR LİG”

Süper Lig dışında Hırvatistan, Belçika, Azerbaycan ve Slovenya Liglerinde de forma giyen başarılı futbolcu, Süper Lig’de oynanan futbolun özellikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Melnjak, “Türkiye Süper Ligi’ni oynadığım ve izlediğim diğer ülkelerin futboluyla karşılaştırmak isterim. Ayrıca diğer liglerde oynayan arkadaşlarımla da bu konuda konuşuyorum. Türkiye Ligi, açık futbolun oynandığı ve kaliteli bir lig. Orada harika oyuncular var. Teknik direktörler takımlarına güzel bir futbol oynatıyor. Stadyumlar ve taraftarlar her yerde harika durumda. Bunlar ülke futbolunun gelişmesine büyük bir etki ediyor. Hırvatistan Ligi ise daha çok taktiksel bir sisteme dayanıyor. Ayrıca kapalı oyunun yer aldığı bir futbol oynanıyor. Bundan dolayı Türkiye'deki gibi pozisyon yaratmak için sahada kullanabileceğiniz çok fazla alan yok” ifadelerini kullandı.

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“MAÇLARDA RAKİP TARAFTARLAR BİLE SİZE ÖZEL BİR ENERJİ VERİYORDU”

Çaykur Rizespor formasıyla 4 büyükler başta olmak üzere birçok atmosferi yüksek deplasman maçlarında forma giyen Hırvat yıldız, Türk futbolundaki taraftar tutkusu ve stadyumlarla ilgili olarak, “Türkiye'deki taraftarlar, Hajduk Split taraftarları gibi çok özeldir. Kariyerimde ilk kez futbolu gerçek anlamda hissetme fırsatım oldu. Dolu stadyumlarda çok fazla duygu ve baskı hissettim. Baskıdan ve rakip taraftarların bile size özel bir enerji vermesinden keyif alıyordum. Bu konuda Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın stadyumlarını söyleyebilirim” dedi.

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“FENERBAHÇE’YE 2 GOL ATTIM, STADYUM RESMEN YANIYORDU”

Çaykur Rizespor’un 2019 yılında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-2 mağlup olduğu maçta takımının 2 golüne de imza atan ve etkili oyunuyla dikkat çeken Melnjak, o maçta 37 bin taraftarın önünde yaşadığı atmosferi şöyle anlattı: “Fenerbahçe Stadyumu’nda oynadığım ilk maçtaki atmosferi asla unutmayacağım. Türkiye'deki ilk maçlarımdan biriydi ve sol bek olarak 2 gol atmıştım. Stadyum resmen yanıyordu. İlk golden hemen sonraki dakikalar gerçekten çılgıncaydı. Herkes ıslık çalıyordu. Daha önce hiç böyle bir duygu hissetmemiştim. Bu oyun aslında Türkiye'ye ve genel olarak üst düzey futbola (Daha sonra Hırvatistan Milli Takımı’na ve şimdi Hajduk Split’e) hızlı bir şekilde uyum sağlamama çok yardımcı oldu.”

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“FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN BANA OLAN İLGİSİNİ DUYDUM AMA…”

Karadeniz ekibine transfer olduğu ilk aylarda gösterdiği başarılı performansın ardından Hırvatistan Milli Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen başarılı sol bek, o dönem Süper Lig’deki diğer ekiplerin de ilgisini çekmeyi başardı. Süper Lig devlerinden gelen transfer tekliflerine değinen yıldız futbolcu, “O dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın bana olan ilgisini duydum ama teklif gelmedi. Bu durum futbolun içinde olan normal şeylerdir. Transferin iyi bir şekilde gerçekleşmesi için bazı şartların bir araya gelmesi lazım. Türkiye'de büyük bir takımda oynamak ve taraftarlarla bu enerjiyi yaşamak güzel olurdu ama şunu söylemeliyim ki; Çaykur Rizespor'da gerçekten güzel bir zaman geçirdim. Ailem ve ben, Çaykur Rizespor'daki hayat için çok müteşekkiriz. Çaykur Rizespor, bana çok şey verdi ve beni gerçek bir futbol atmosferine transfer etti” diye vurguladı.

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“OKAN BURUK VE EKİBİNİN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la beraber 16 maç çalışan Hırvat yıldız, son 2 senedir Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı çalıştırıcıya değinerek, “Okan Buruk, harika yardımcılara sahip olan mükemmel bir insandır. Çaykur Rizespor’u çalıştırdığı dönem aldığı sonuçlar bize ne kadar iyi bir antrenör olduğunu zaten söylüyordu. Hepimiz onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Bana sanki yıllardır Türkiye'de yaşıyormuşum gibi hissettirdi. Bana ayrıca özgüven aşıladı. Tüm personeller dahil olmak üzere hayatım boyunca görüşeceğim arkadaşlar edindim. Futbol hayatımızın bizi daha sonra bir yerde tekrar bir araya getirmemesine üzülüyorum çünkü gerçekten keyifli bir dönemdi. Ama şimdi de Okan Buruk ve ekibinin büyük bir hayranıyım. Onları ve maçlarını takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

“OKAN HOCA, KARİYERİNDE ÇOK DAHA İLERİ NOKTALARA GİDECEK”

Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden Galatasaray’ın bu sene Avrupa arenasındaki başarı şansına değinen Melnjak, “Avrupa’da kupa kazanmak kolay değil ama Okan Buruk çok iyi ilerliyor. Takımı her sene daha iyiye gidiyor. Yüksek bir deneyimi var ve pozitif enerjisi inanılmaz. Bunların hepsi kupa kazanmak adına güzel unsurlar. Okan Hoca’nın teknik direktörlük kariyerinde çok daha ileri noktalara gideceğini düşünüyorum” dedi.

“İSMAİL KARTAL, İYİ VE ÇALIŞKAN BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

31 yaşındaki futbolcunun yeşil-mavili ekipte beraber çalıştığı bir diğer teknik direktör ise İsmail Kartal’dı. Kartal, geçen sene Fenerbahçe’nin başında şampiyonluğu kıl payı kaçırınca takımdan gönderilen isim oldu. Hırvat sol bek, İsmail Kartal’ın Karadeniz ekibindeki günlerini ve geçen sene Fenerbahçe’deki serüvenini değerlendirerek, “İsmail Kartal, iyi ve çalışkan bir teknik direktördü. Onunla harika bir ilişkimiz vardı. Her zaman lig şampiyonluğunu kazanmayı arzularız. Fenerbahçe’nin harika bir takımı var. Geçen sene de iyi durumdaydılar ama ne yazık ki şampiyonluğu sadece bir takım kazanabiliyor. Kazananı bazen küçük detaylar ve 1-2 puanlık farklar belirliyor. Zaten futbolu bu şekilde öngörülemez olduğundan dolayı seviyoruz. Her antrenör ve oyuncu için takımda yaşadığı hikayeler farklıdır. Bazılarının daha fazla zaman alması bazılarının ise daha az zaman alması görev yaptığı kulübün durumuna, hedeflerine ve projelerine bağlıdır. 3 yıldır Türkiye'den uzak yaşıyorum ama çok iyi teknik direktörlerin olduğunu ve geriden yeni gençlerin geldiğini biliyorum” diye konuştu.

“DOMINIK LIVAKOVIC, BÜYÜK BİR TAKIMDA KALECİ OLMAYI ZATEN HAK EDİYORDU”

Fenerbahçe’nin geçen sene Dinamo Zagreb’den transfer ettiği milli takımdan eski takım arkadaşı kaleci Dominik Livaković'in başarılı performansıyla ilgili konuşan tecrübeli isim, “Dominik Livakovic, hem Dinamo Zagreb hem de Hırvatistan formasıyla çok iyi işler yaptı. Livakovic, büyük bir takımda kaleci olmayı zaten hak ediyordu. Şu anda onun çok fazla maçını izlemiyorum ama haberlerden harika işler çıkardığını görüyorum. Türkiye'de olduğum dönemde Muslera'yı da çok beğeniyordum. Ayrıca eski takım arkadaşım Gökkan Akkan’ın da ismini söylemeliyim. Gökhan da harika bir insandı” ifadelerini kullandı.

“DZEKO, HAJDUK SPLIT’E GELSEYDİ HÜCUM HATTIMIZA KALİTE KATABİLİRDİ”

Geçtiğimiz ay Hırvat ve İtalyan medyasında yayınlanan, "Hajduk Split, Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor" şeklindeki haberlerle ilgili düşüncelerini anlatan Dario Melnjak, son olarak şunları anlattı: “Edin Dzeko ile ilgili gündemde olan haberleri ben de duydum ama ne yazık ki takımımıza gelmedi. Dzeko, büyük bir oyuncu ve harika bir insan. Zaten güçlü olan hücum hattımıza daha da kalite katabilirdi. Ama Fenerbahçe’nin bu tarz çok iyi bir forvetin gitmesine izin vermesi zordu. Gelebileceğine o kadar da inanmıyordum. Dzeko’nun hala devam eden bir sözleşmesi var ve harika işler yapıyor.”



