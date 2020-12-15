Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ender Alkan: "Galatasaray maçının tadını çıkaracağız"

TFF 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda Kütahyaspor'u 2-1, Zonguldak Kömürspor'u 3-2 ve Bandırmaspor'u 1-0 yenerek bu yıl adından sıkça söz ettirmişti. Kocaeli ekibi, 3 turda da rakiplerini deplasmanda kupada saf dışı bıraktı ve Galatasaray'la eşleşti.

Bu akşam saat 21.00'de 5. Tur maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'la kozlarını paylaşacak olan ekibin teknik patronu Ender Alkan, zorlu karşılaşma öncesi Asist Analiz Genel Yayın Yönetmeni Arda Ün'e konuştu.

"BU MAÇIN TADINI ÇIKARACAĞIZ"

Kupada zorlu deplasmanlardan çıktıklarını belirten Alkan, "Biz üç tane zorlu deplasmanda bu genç kardeşlerimizle iyi oyun ve mücadele ile takımı buraya getirdik. Hem de iki günde bir hem ligi hem de kupayı bir arada götürerek takımı buraya kadar getirdik. 5. Tur'da Galatasaray'la oynamayı hak ettik. Hak ederek geldiğimiz bu turda çok emek veren oyuncularımla, çalışanlarımızla, yardımcılarımızla bu maçın tadını çıkaracağız. Galatasaray’la oynamanın, o statta oynamanın canlı yayının tadını çıkaracağız inşallah izleyenlere keyifli bir maç izletmek istiyoruz" dedi.

"KEYİF VERMEK İSTİYORUZ"

Sarı-kırmızılılarla oynayacakları maçta keyif vereceklerini söyleyen Alkan, "Biz 3. Lig'de transfer yasağı olan, ekonomik sıkıntıları olan bir takım olarak buralara kadar geldik. Galatasaray’a karşı ne motivasyon konuşmaları; ne de taktiksel antrenmanlar yeterli olmayabilir. Ama biz yine de çok çok az olan şansımızı sonuna kadar zorlamak ve izleyenlere keyif vermek istiyoruz..." ifadelerini kullandı.