Danylo Sikan kimdir, nereli, kaç yaşında? Trabzonspor'un ilgilendiği Danylo Sikan hangi takımlarda oynadı?

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Danylo Sikan, Ukrayna'nın yetiştirdiği genç futbolculardan biri olarak dikkat çekiyor. Forvet oyuncusu olarak sahada yer alan Sikan, hızla kariyer basamaklarını tırmanarak adını duyurmuştur. Peki, Danylo Sikan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DANYLO SİKAN KİMDİR?

Danylo Sikan, 2001 yılında Ukrayna'nın Donetsk şehrinde dünyaya gelmiştir. Futbola, doğduğu şehirdeki yerel kulüplerde başlamış ve ardından Ukrayna'nın en büyük kulüplerinden biri olan Shakhtar Donetsk altyapısına katılmıştır. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sikan, özellikle golcü kimliğiyle ön plana çıkmıştır.

DANYLO SİKAN KARİYERİ

Danylo Sikan, profesyonel futbol kariyerine Shakhtar Donetsk'te başlamıştır. Kulüp altyapısında başarılı bir dönem geçiren Sikan, A takıma yükseldikten sonra zaman zaman kiralık olarak farklı kulüplerde de forma giymiştir. 2020'de Zorya Luhansk'a kiralanarak, burada önemli bir süre geçirmiş ve kendini kanıtlamıştır. Sikan, Shakhtar Donetsk'te de önemli süreler alarak takımının hücum gücüne katkıda bulunmuştur.

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Ayrıca, Sikan Ukrayna U-21 milli takımının da bir oyuncusudur ve uluslararası alanda da önemli maçlarda görev almıştır. Sikan, uluslararası arenada gösterdiği performansla gelecekte daha büyük kulüplerde forma giymesi beklenen genç futbolcular arasında yer almaktadır.

DANYLO SİKAN OYNADIĞI TAKIMLAR