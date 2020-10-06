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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.10.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı!

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Danny Welbeck Watford'dan ayrıldı!
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İngiltere Championship ekibi Watford'un İngiliz futbolcusu Danny Welbeck, takımından ayrıldı.

Watford Kulübü, 29 yaşındaki golcü oyuncu Welbeck ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.



Welbeck, Manchester United ve Arsenal gibi ekiplerde oynadıktan sonra geçen sezon Watford'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Premier Lig'den düşen takımıyla 20 maça çıkan Welbeck, 3 gol atmıştı.

Danny Welbeck Watforddan ayrıldı

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