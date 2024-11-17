Danışıklı dövüş... Yumruklar değil reyting konuştu

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Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul, ABD’nin Teksas eyaletindeki Arlington’da yer alan AT&T Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Tarihi boks maçı için TSİ 05.30 sularında 80 bin kişilik stada gelen Tyson’un giydiği ceketin üzerinde “Iron Mike (Demir Mike) yazıyordu. Ceketiyle arkadan çekilmiş fotoğrafını paylaşan efsane boksör “Party Time” (Parti zamanı) notunu düşmüştü. Ancak Demir Mike sadece ringte değil zamana da yenildiğini 8 raunt boyunca izleyenlere göstermiş oldu. Ringde izlediğimiz o eski Demir Mike değildi. Sağlık sorunlarına rağmen para için maça çıkmış bir adamdı. Son rauntta Tyson’ın önünde eğilen Paul biraz daha zorlasa efsane boksörü nakavt bile edebilirdi. Ancak 8 raunt boyunca belki de sadece reyting için ringe çıkmış iki kişinin gösterisine tanıklık ettik.

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PAUL 40 MİLYON DOLAR KAZANDI

Amerikan CBS News’ta yer alan habere göre Tyson, bu maçtan 20 milyon dolar kazandı. Tyson’ın kariyeri boyunca 400 milyon doları aşkın gelir elde ettiği, ancak 2013’te iflas ettiği biliniyor. Paul’un bu maçtan yaklaşık 40 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor. Paul, aynı zamanda etkinliği organize eden şirketlerden biri olan Most Valuable Promotions’ın kurucu ortağı. 2022’de bokstan 40 milyon dolardan fazla kazanan Paul, Forbes’un dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde 46. sırada yer alıyor.

‘DOLANDIRICILIK’, ‘TAM BİR SİRK’

Karşılaşma, dünya spor basınında farklı yorumlara neden oldu. İngiliz medyası özellikle bu maçı bir tür dolandırıcılık olarak tanımlarken şu ifadelere yer verdi: “Tyson ve Paul bir dolandırıcı. Sizi kandırmak için spor kıyafetleri giydirilmiş bir varil dolusu dolar banknotundan başka bir şey değiller. Tek değeri kültürel önemidir çünkü ne yazık ki sporun gittiği yönü gösteren bir işarettir.” Amerikan medyasında da bu maça dair benzer yorumlar vardı: “Sirkten başka bir şey değil. Bu, sporun paraya boyun eğmesinin ve imajın rekabete üstün gelmesinin bir başka işareti. Bazen bunu kabul etmek zor olsa da, yeni nesil Netflix izleyicilerinin ne istediğine dair bir gösterge.”

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EFSANEYE SAYGI

Jake Paul, 8. raundun bitimine saniyeler kala ringin ortasında eğilerek efsane boksöre duyduğu saygıyı gösterdi.

‘YAŞAMASINA İZİN VERDİ’

Dövüşten sonra konuşan Jake’in kardeşi Logan Paul, Tyson hakkında “Sanırım Jake onun yaşamasına izin verdi. O güçlü bir adam, kendisiyle gurur duyuyor, Jake Paul adında genç bir canavara karşı fırtınayı atlattı” diye konuştu. Bu sönük gösteri bittiğinde salonda birkaç yuhalama oldu. Karşılaşmayı internet üzerinden izleyenlerin birçoğu deneyimli boksörün görüntüsü karşısında büyük hayalkırıklığı yaşadı. Ancak Tyson maç sonu bunun son dövüşü olup olmadığı sorulduğunda “Sanmıyorum, belki kardeşiyle dövüşürüm” cevabını verdi. Bu açıklamaya Logan’ın tepkisi sert oldu: “Seni öldürürüm.”

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BİZ BU FİLMİ DAHA ÖNCE İZLEDİK: AKILLARA ROCKY 6 GELDİ

MIke Tyson ve Jake Paul maçı, izleyenlere Rocky 6 filmini hatırlattı. Genç olan kazandı, yaşlı olan ezilmedi ve sonunda ikisi de kazandı. Filmi izleyenler hatırlayacaktır Rocky, bir simülasyonda yaratılan kurgu ile dönemin şampiyonu genç boksör Dixon ile karşı karşıya getirilmişti. Ve simülasyonda kazanan Rocky olmuştu. Bunun üzerine gerçek bir maçta karşı karşıya gelen ikilinin dövüşü büyük beğeni toplamıştı. Rocky ilerlemiş yaşına rağmen son raunda kadar ayakta kaldı ve hem rakibinin hem de tribünlerin bir kez daha saygısını kazandı.

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80 BİN KİŞİ İZLEDİ

Jake Paul, kardeşi Logan ile 80 bin kişinin yerini aldığı stadyuma arabayla girdi. Maç sonu Logan ile Tyson’ın atışması, “Bir maç daha gelebilir” yorumlarına neden oldu.