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GeriFutbol Danimarkalı yıldız Simon Kjaer'e UEFA Başkanlık ödülü
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Futbol
Haber Giriş: 26.08.2021 - 19:25 | Son Güncelleme:

Danimarkalı yıldız Simon Kjaer'e UEFA Başkanlık ödülü

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Danimarkalı yıldız Simon Kjaer'e UEFA Başkanlık ödülü

Danimarka kaptanı Simon Kjaer ve Eriksen'in hayata döndüren sağlık ekibi, UEFA Başkanlık Ödülü'nü aldı.

Christian Eriksen'in hayatını kurtarmak adına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi ve Danimarka Milli Takım Kaptanı Simon Kjaer, 2021 UEFA Başkanlık Ödülü'nü aldı.

Danimarkalı futbolcuya 2021 UEFA Başkanlık Ödülü verileceğini duyuran UEFA Başkanı Ceferin, "Bu yıl Başkanlık Ödülü, futbolun da ötesinde bir durumu takdir edecek. Hayatın ne kadar değerli olduğunun önemli ve ebedi bir hatırlatıcısı olan bir olay yaşadık. Doktorlara ve sağlık personeline, Eriksen'in hayata döndürülmesinde çok önemli olan olağanüstü tepkileri nedeniyle teşekkür ediyorum, onlara hayranlık duyuyorum. Kjaer'e de en kritik durumda sergilediği örnek liderlik nitelikleri ve muazzam cesareti için minnettarım." ifadelerini kullanmıştı.

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