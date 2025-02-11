Danimarkalı VAR 'Karar doğru' dedi, incelemeye davet etmedi

Haberin Devamı

Galatasaray-Adana Demirspor maçında sarı kırmızılı takım lehine verilen penaltı kararından sonra konuk ekip sahadan çekildi.

Adana ekibi verilen kararın yanlı olduğunu, aslında pozisyonun penaltı olmadığını ve Dries Mertens’in sarı kartla cezalandırılması gerektiğini ileri sürdü. Futbol otoriteleri ve eski hakemler, Galatasaraylı futbolcunun pozisyonunun penaltı olmadığı konusunda birleşti. Ve gözler bir anda maçın hakemi Oğuzhan Çakır ile Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg’e çevrildi.

Pozisyonla ilgili iki kritik soru

ÇÜNKÜ hemen herkes penaltı kararının VAR’ın uyarısıyla iptal edileceğini bekliyordu. Ama bu beklenti gerçekleşmeyince gözler VAR kayıtlarına çevrildi.

1 - Oğuzhan Çakır, Danimarkalı VAR hakemi Jakob Sundberg’in uyarısına rağmen mi penaltı kararı verdi?

Haberin Devamı

2 - VAR hakemi Sundberg, Oğuzhan Çakır‘ı hiç uyarmadı ve kararı doğru bulup devam mı dedi?

Sundberg’in sözleri belirleyici oldu

HÜRRiYET, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının iki hakemi arasındaki görüşme kayıtlarına ulaştı. Edindiğimiz bilgiye göre maçın VAR’daki Jakob Sundberg, pozisyonu kısa bir süre inceledikten sonra hakem Oğuzhan Çakır’a şunları söyledi:

“Savunma oyuncusunun ayağı rakip oyuncunun ayağına temas ediyor, penaltı kararı doğru, devam.”

Sonuçta Sundberg’in ‘Doğru karar’sözleri üzerine Oğuzhan Çakır penaltı atışını yaptırıyor ve Galatasaray topun başına geçen Alvaro Morata’nın attığı golle 1-0 öne geçiyor.

OĞUZHAN ÇAKIR’A PENALTI KARARININ DOĞRU OLDUĞUNU SÖYLEDi

KAMUOYUNDA ortaya atılan iddiaların aksine maçın hakemi Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Jakob Sundberg tarafından pozisyonu incelemeye davet edilmiyor. Tam aksine verilen penaltı kararının doğru olduğu ve penaltının kullanılması gerektiğini Çakır’a aktarıyor.

Haberin Devamı

POZiSYONU EN DOĞRU YORUMLAYACAK KiŞi VAR HAKEMi iDi

MAÇIN hakemi Oğuzhan Çakır’ın penaltı kararında aldığı pozisyonun doğru olduğu ve pozisyonu net bir şekilde görebileceği bir noktada bulunduğu ifade ediliyor. Verdiği kararın doğru olma olasılığının %50-50 olduğu ve bu pozisyonu en doğru yorumlayacak kişinin de VAR hakemi Sundberg olduğu ifade ediliyor.