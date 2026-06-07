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Danimarkalı Eriksen, hazırlık maçında fenalaştı!

Güncelleme Tarihi:

#2026 Dünya Kupası#Danimarka#Eriksen
Danimarkalı Eriksen, hazırlık maçında fenalaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 22:47

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, Ukrayna ile oynadıkları hazırlık maçında rahatsızlanarak yere yığıldı.

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Danimarka Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Christian Eriksen, Ukrayna ile oynanan karşılaşma sırasında rahatsızlık geçirdi.

Alman ekibi Wolfsburg'da forma giyen Eriksen'in maçın 65. dakikasında göğsünü tutarak yere yığılması üzerine karşılaşma yarıda kaldı. Eriksen'in ilk 11'de başladığı mücadelede Danimarka'nın 2-1 üstünlüğü bulunuyordu.

Eriksen, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Finlandiya ile oynadıkları maçta yere yığılmış ve sahada 13 dakika boyunca acil müdahale görmüştü. Kalp krizi geçirdiği tespit edildikten sonra kalp masajı yapılmış ve defibrilatör (şok cihazı) kullanılmıştı.

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Danimarkalı Eriksen, hazırlık maçında fenalaştı

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Danimarka Futbol Federasyonu'ndan (DBU) yapılan açıklamada, 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında yere yığılmasının ardından bilincinin açık ve sağlık durumun iyi olduğu kaydedildi.

Danimarka'dan yapılan açıklama şöyle:

"Christian iyi durumda ve sahayı kendi başına yürüyerek terk etti. Gördüğüm kadarıyla kalp pili olması gerektiği gibi çalıştı.

Kısa bir süre bilincini kaybetti, ancak çok hızlı bir şekilde yeniden bilincine kavuştu ve kısa sürede kendisiyle iletişim kurduk.

Şimdi olayın nedenini belirlemek için hastanede daha kapsamlı tetkiklerden geçirilecek. Kendisi ve hastanedeki doktorlarla sürekli iletişim halindeyiz.

Ancak Christian'ın durumu iyi. Bana, tüm oyunculara selamlarını iletmemi ve iyi olduğunu söylememi rica etti."

 

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#2026 Dünya Kupası#Danimarka#Eriksen

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