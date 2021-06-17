Danimarka'da Eriksen'in son durumu nedir? Kjaer oynayacak mı? Belçika'nın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

DANİMARKA

- Finlandiya maçında herkesi şoke eden bir olay yaşanmış ve Danimarka'da Christian Eriksen saha içinde bir anda yere yığılmıştı.

- Sonrasında kaptan Simon Kjaer'in kendi yarasından koşarak gelip yaptığı ilk müdahaleye, takımı bu can yakıcı durum sırasında muazzam bir şekilde organize edişine ve en nihayetinde Eriksen'in hastaneye götürülmesine tanık olmuştuk.

- Eriksen'in durumu kontrol altında, ileri tetkikler yapılmaya devam ediyor. Kjaer ise maç sonrasında, ilk anlarda sakin ve "tam bir kaptan" gibi davransa da oyun kaldığı yerden devam ettikten sonra oldukça zorlandığını yakınlarına itiraf etmişti.

- Neyse ki Danimarka'nın antrenman görüntülerinde herkesin moralinin yerinde olduğu objektiflere yansıdı, hepimiz rahat birer nefes aldık. Kjaer ilk 11'deki yerini alacak. Yanında da her zamanki gibi Andreas Christensen olacak.

- Eriksen'in yokluğunda orta alanda "Mathias Jensen, Thomas Delaney & Pierre-Emile Hojbjerg" üçlüsünü izleyeceğiz.

- Gole en yakın ismin, bir önceki maça kıyasla Jonas Wind değil Kasper Dolberg olması bekleniyor.

BELÇİKA

- Rusya'yı 3-0 yenerek turnuvaya başlayan Belçika'da ise 1 negatif, 2 pozitif gelişme söz konusu...

- Romelu Lukaku'nun 2 golle yıldızlaştığı maçta sakatlanan Timothy Castagne turnuvayı kapattı. Rusya'ya karşı forma giyemeyen Axel Witsel ve Kevin De Bruyne ise maç kadrosundaki yerlerini alabilecek.

- Castagne yerine sağ tarafta Thomas Meunier görev yapacak. Hafif sakatlığı bulunan Jan Vertonghen yerine stoperde Thomas Vermaelen ya da Jason Denayer görebiliriz.

- Hücum hattında da Eden Hazard dinlenebilir. Hazard'ın boşluğunu Yannick Carrasco dolduracaktır.

- Dries Mertens ve Lukaku'nun formaları garanti...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Danimarka'nın son 6 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- Belçika son 10 maçında yenilgi yüzü görmedi! (8 galibiyet - 2 beraberlik)

- İki takım 2020'nin son bölümünde Uluslar Ligi'nde 2 kez karşı karşıya geldi, 2 maçı da Belçika kazandı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 A Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika kazanır" oldu!

%49'luk kesim ciddi bir travmadan çıkan Danimarka karşısında Romelu Lukaku ve arkadaşlarına güveniyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Hep gollerini konuşacak değiliz ya! Romelu Lukaku'nun geride bıraktığımız sezon yaptığı asistleri izleyelim...