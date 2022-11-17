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Danimarka U21 Teknik Direktörü Sörensen'den Nelsson ve Emre Mor sözleri

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#Danimarka U21#Emre Mor#Victor Nelsson
Danimarka U21 Teknik Direktörü Sörensenden Nelsson ve Emre Mor sözleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:58

Danimarka U21 Milli Takımı, kamp çalışmaları için Antalya’ya geldi. Teknik Direktör Jesper Sörensen, Galatasaray’da forma giyen Victor Enok Nelsson ve Fenerbahçeli Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu.

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Kamp çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Jesper Sörensen, Antalya kampında İsviçre ve Macaristan ile hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

"TÜRK TAKIMINDA İYİ FUTBOLCULAR VAR"

U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye U21 Milli Takımı ile karşılaştıklarını hatırlatan Sörensen, "U21 takımı olarak bizim için gayet zorlayıcı müsabakalar oldu. Türk milli takımı gayet iyi bir takım ve iyi hazırlanmış. Biz de yeni bir kadro ile çıktık. Zorlayıcı da olsa 2 maçta da galibiyet aldık. Türk takımında iyi futbolcular var" dedi.

"TÜRK FUTBOLU İLGİ ÇEKİCİ"

Türk futbolunu değerlendiren Sörensen, "Türkiye’de oynayan Danimarkalı futbolcular var. Onların vasıtasıyla Türk futbolunu takip ediyorum. Özellikle Türk milli takımının U21 takımından gençlere de yer vermesi gayet güzel. Dünya çapında da Türk futbolu ilgi çekici" diye konuştu.

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"NELSSON ÇOK İYİ BİR DEFANS FUTBOLCUSU"

Galatasaray’da oynayan Nelsson ile daha önce çalışma fırsatının olmadığını belirten Sörensen, "Ancak Nelsson çok iyi bir defans futbolcusu. Galatasaray’da çok iyi işler yapacağına eminim. Çok başarılı bir futbolcu" değerlendirmesinde bulundu.

"EMRE MOR ÇOK HIRSLI VE YETENEKLİ"

Fenerbahçe’de oynayan Emre Mor’u tanıdığını aktaran Sörensen, "Emre Mor yakından takip ettiğim bir futbolcu. Çok hırslı ve yetenekli. İlerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İzlemeye değer bir futbolcu" dedi.



"A MİLLİ TAKIM HOCASI İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

Danimarka U21 milli takımının hedeflerinden de bahseden Jesper Sörensen, şöyle dedi:

"Öncelikli olarak ilk amacım bir sonraki tura geçmek. Bunun yanında genç futbolcuları A milli takımına transfer ettirmek için olgunlaştırma süreci. İyi bir eğitim ve taktiklerle bir üst sınıfa atlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Geçen sene 2 futbolcumuz A milli takıma yükseldi. Bu sene de 2- 3 futbolcumuzun yükseleceğine inanıyorum. Çünkü A takımının hocası ile koordineli çalışıyoruz."

Antalya’nın iklimi ve kamp yaptıkları otelin imkanlarının çok güzel olduğunu söyleyen Sörensen, "Performansımızı etkileyen tüm imkanlar üst seviyede. O yüzden Antalya’yı, Belek’i ve Regnum Carya Otel’i seçiyoruz. Burada bu üçüncü kampımız" dedi.

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#Danimarka U21#Emre Mor#Victor Nelsson

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