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Canlı: Danimarka - Tunus (Dünya Kupası Maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Danimarka#Tunus#Dunyakupasi
Canlı: Danimarka - Tunus (Dünya Kupası Maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 16:00

2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Danimarka ile Tunus kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya ilişkin tüm gelişmeleri ve detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Danimarka ile Tunus karşı karşıya geliyor.

Eğitim Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: DANİMARKA 0-0 TUNUS

İlk yarı oynanıyor...

DANİMARKA TUNUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası 2022'de Danimarka ile Tunus karşılaşıyor. 22 Kasım Salı günü saat 16.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Danimarka XI: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Olsen, Dolberg.

Tunus XI: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager ,Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali.

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#Danimarka#Tunus#Dunyakupasi

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