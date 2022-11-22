Canlı: Danimarka - Tunus (Dünya Kupası Maçı)

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2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Danimarka ile Tunus karşı karşıya geliyor.
Eğitim Şehri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: DANİMARKA 0-0 TUNUS
İlk yarı oynanıyor...
DANİMARKA TUNUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası 2022'de Danimarka ile Tunus karşılaşıyor. 22 Kasım Salı günü saat 16.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Danimarka XI: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer, Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Olsen, Dolberg.
Tunus XI: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Drager ,Skhiri, Laidouni, Abdi, Ben Slimene, Msakni, Jebali.