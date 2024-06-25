Danimarka-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Danimarka Sırbistan maçı canlı izle bilgisi ekranı

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EURO 2024 Danimarka-Sırbistan maçı detayları belli oldu. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Danimarka kazanması durumunda son 16 turunu garantileyecek. Sırbistan kazanırsa, İngiltere-Slovenya maçının sonucunu bekleyecek. İngiltere'nin Slovenya'yı yenmesi halinde beraberlik Danimarka'yı yine son 16 turuna götürecek. Peki, Danimarka-Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta?Danimarka Sırbistan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

DANİMARKA SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Danimarka Sırbistan maçı 25 Haziran Salı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Vestergaard, Schmeichel, Andersen, Christensen, Maehle, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind.

Sırbistan: Pavlovic, Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Jovic.