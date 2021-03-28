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GeriFutbol Danimarka, Moldova'ya acımadı! Tam 8 gol birden
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Futbol
Haber Giriş: 28.03.2021 - 20:50 | Son Güncelleme:

Danimarka, Moldova'ya acımadı! Tam 8 gol birden

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Danimarka, Moldova'ya acımadı! Tam 8 gol birden

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu ikinci maçında Danimarka, Moldova'yı 8-0 yendi ve 2'de 2 yaptı.

Gruptaki ilk maçını 2 golle kazanan Danimarka, Moldova'yı 8-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Danimarka'ya galibiyeti getiren goller 19 ve 48'de Dolberg, 21 ve 29'da Damsgaard, 35'de Stryger Larsen, 38'de Jensen, 81'de Skov son olarak 90'da Ingvartsen'den geldi.

B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Gürcistan'ın golünü 44. dakikada Kvaratskhelia, İspanya'nın gollerini ise 56. dakikada Ferran Torres ve 90 2. dakikada Olmo kaydetti. Gürcistan'da oyuna sonradan giren Shengelia, 90 4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

J Grubu'nda ise Ermenistan, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.

Danimarka, Moldovaya acımadı Tam 8 gol birden

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