Danimarka, Moldova'ya acımadı! Tam 8 gol birden

Gruptaki ilk maçını 2 golle kazanan Danimarka, Moldova'yı 8-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Danimarka'ya galibiyeti getiren goller 19 ve 48'de Dolberg, 21 ve 29'da Damsgaard, 35'de Stryger Larsen, 38'de Jensen, 81'de Skov son olarak 90'da Ingvartsen'den geldi.

B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı son dakikalarda attığı golle 2-1 yendi. Gürcistan'ın golünü 44. dakikada Kvaratskhelia, İspanya'nın gollerini ise 56. dakikada Ferran Torres ve 90 2. dakikada Olmo kaydetti. Gürcistan'da oyuna sonradan giren Shengelia, 90 4. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

J Grubu'nda ise Ermenistan, konuk ettiği İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...