Danimarka milli takımı doktoru Martin Boesen anlattı! Christian Eriksen'i 'sürat' kurtardı

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda önceki gün oynanan Finlandiya-Danimarka maçının 42. dakikasında kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan Christian Eriksen’in hayata tutunuşu, bu tür durumlarda ilk müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Danimarka Milli Takımı’nın doktoru Martin Boesen de konuyla ilgili açıklamasında bu noktayı özellikle vurgulayıp şunları söyledi:

BİLİNCİNİ KAYBETMİŞTİ

“Christian’ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmiş bir şekilde yatıyordu. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian’ı yeniden hayata döndürdü.”

TEDAViSiNE EVDE DEVAM EDiLECEK

Bu arada dün öğleden sonra Danimarka Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, detaylı incelemeler yapmak amacıyla Eriksen’in tedavisine hastanede devam edileceği belirtildi. Federasyon yetkililerince sabah gerçekleştirilen ziyarette milli takımdaki arkadaşlarına selam gönderen 29 yaşındaki oyuncuya her türlü desteğin verileceği de vurgulandı. Bu arada dünyanın dört bir yanından futbol kulüpleri ve sporcular Christian Eriksen için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

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