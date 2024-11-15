Danimarka - İspanya maçı heyecanı, Türkiye'nin En Yüksek Oranları ile Misli'de yaşanıyor! Muhtemel 11'ler ve dikkat çeken notlar...

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İlandır.

UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasında Danimarka ile İspanya kozlarını paylaşma. Dev karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Parken Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek.

DANİMARKA HASRETİ BİTİRECEK Mİ?

UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçında İsviçre ile Sırbistan'ı deviren Danimarka, son 2 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Önce İspanya'ya 1-0 kaybeden Riemer'in öğrencileri, sonrasında İsviçre ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

ZİRVEYİ GARANTİLEYEBİLİR

İspanya ise 4 haftada tek puan kaybını Sırbistan ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada yaşadı. Diğer 3 maçını kazanan 10 puanla zirvede yer alan İspanya, bu maçtan puan alması halinde grubu lider bitirmeyi garantileyecek.

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MUHTEMEL 11'LER

Danimarka: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Hojlund, Gronbaek

İspanya: Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Ruiz; Olmo, Pedri, N Williams; Morata

Danimarka – İspanya maçı öncesi dikkat çeken notlar

- İspanya deplasmanda oynadığı son 3 maçta 2,5 üstü gol attı.

- Danimarka, İspanya ile oynadığı son 5 maçı kaybetti.

- İspanya oynadığı son 10 resmi maçın normal sürelerinde 8 galibiyet aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %48’i İspanya galibiyetini tercih ediyor. Türkiye'nin En Yüksek Oranları'nı veren Misli'de İspanya galibiyetine 1.91; beraberliğe 3.04 ve Danimarka galibiyetine 3.99 oran veriliyor.