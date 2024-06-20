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Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi

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Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:11

EURO 2024 heyecanı bugün Danimarka - İngiltere maçı ile devam ediyor. C Grubu’nda mücadele eden Danimarka ve İngiltere, grup aşamasında ikinci maçlarına çıkıyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorilerinden olan İngiltere, Danimarka karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi

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Frankfurt Arena'da oynanacak Danimarka - İngiltere maçı hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro üstlenecek. Grupta lider konumda bulunan İngilizler, galibiyet durumunda üst turu garantileyecek. Danimarka, Slovenya karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise gözler İngiltere karşılaşmasına çevrildi. Peki, Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Danimarka - İngiltere maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Danimarka: Vestergaard, Kristiansen, Schmeichel, Andersen, Christensen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle, Hojlund, Poulsen

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İngiltere: Stones, Guehi, Pickford, Walker, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Foden, Kane, Saka, Bellingham

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