Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

Frankfurt Arena'da oynanacak Danimarka - İngiltere maçı hakem Artur Soares Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Paulo Soares ile Pedro Ribeiro üstlenecek. Grupta lider konumda bulunan İngilizler, galibiyet durumunda üst turu garantileyecek. Danimarka, Slovenya karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Şimdi ise gözler İngiltere karşılaşmasına çevrildi. Peki, Danimarka - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Danimarka İngiltere maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

DANİMARKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Danimarka - İngiltere maçı 20 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Danimarka: Vestergaard, Kristiansen, Schmeichel, Andersen, Christensen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle, Hojlund, Poulsen

Haberin Devamı

İngiltere: Stones, Guehi, Pickford, Walker, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Foden, Kane, Saka, Bellingham