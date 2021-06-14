Son Dakika: Danimarka - Finlandiya maçında ölümden dönen Christian Eriksen'den mesaj var

Finlandiya ile oynadıkları maçın ilk yarısının son anlarında bir anda yere yığılan ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutunan Danimarkalı futbolcu Eriksen, "Desteklerinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum ve hiçbir şeyden vazgeçmedim. Tabii önce ne olduğunu anlamak istiyorum." mesajını verdi.

Danimarka milli takımı doktoru Martin Boesen dünyanın endişeyle izlediği o anları anlattı.

Bu tür durumlarda süratli müdahalenin önemine işaret eden Dr. Boesen, “Christian yere yığılınca hemen bizi çağırdılar. Bilincini kaybetmişti. Yanına gittiğimde nefes alıyordu, nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık” dedi.

BİLİNCİNİ KAYBETMİŞTİ

“Christian’ın yere yığıldığı anı göremedim. Bizi hemen sahaya çağırdılar. Çizgi kenarındaydı ve bilincini kaybetmiş bir şekilde yatıyordu. Yanına gittiğimde nefes alıyordu ve nabzını hissediyordum. Sonrasında durum değişti. Herkesin gördüğü gibi kalp masajı yapmak zorunda kaldık. Sağlık ekibi olarak hemen harekete geçerek hızlı müdahalede bulunmamız Christian’ı yeniden hayata döndürdü.”

"ERİKSEN BİRKAÇ DAKİKALIĞINA DA OLSA ÖLDÜ"

Tottenham'da oynadığı dönemde kardiyalokluğunu yapan Prof. Dr. Sanjay Sharma, Eriksen'in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere Ulusal Haber Ajansı'na konuşan Sharma, "Açıkçası yere yığıldığı esnada birçok şey ters gitti ancak onu geri döndürmeyi başardılar. Burada esas sorulması gereken şey şu: Ne oldu ve neden oldu? Şu an durumu iyiye gittiği ve uyandığı için memnunum ancak bir daha futbol oynayabilir mi? Açıkçası bilmiyorum. Net bir şey söylemeden önce şunu göz ardı etmemek lazım: Eriksen birkaç dakikalığına da olsa öldü ancak uzmanlar onun bir kez daha ölmesine izin verirler mi? Kesinlikle hayır" dedi.

NE YAŞANDI?

EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada Christian Eriksen bir anda kendini yerde bulmuştu. Bilincini kaybedip bayılan Christian Eriksen'e sağlık görevlileri hemen müdahale etmişti.

Sağlık ekiplerinin yaklaşık 10 dakika boyunca müdahale ettiği Eriksen'e kalp masajı da yapıldı.

Uzun süren müdahalenin ardından Eriksen sedye ile tüm futbolcular ve teknik ekibin eşliğinde soyunma odasına götürüldü ve sonrasında durumunun iyi olduğu açıklandı.