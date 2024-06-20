Danimarka beraberliği sonrası İngiltere'ye tepki büyük: Çok uyuşuklar...

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EURO 2024'te C Grubu'nda mücadele eden İngiltere, ikinci maçında Danimarka ile 1-1 berabere kaldı. Sırbistan ile oynanan ilk maçı tek golle kazanan ancak oyun olarak tat vermeyen İngiltere, Danimarka beraberliğiyle taraftarlarından büyük tepki çekti.

TARİHİNDE 2'DE 2 YOK

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te gruptaki iki maçında 4 puan toplayan İngiltere, tarihinde hiçbir Avrupa Şampiyonası'na 2'de 2 galibiyetle başlayamama serisini sürdürdü.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ AMA...

Danimarka karşısında İngiltere'yi öne geçiren golü atan Harry Kane, Michael Owen ve Wayne Rooney'nin ardından ülke tarihinde 4 farklı büyük turnuvada gol atmayı başaran üçüncü futbolcu oldu.

Bu rekora rağmen yıldız golcünün iki maçtaki performansı beğeni almadı.

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GOL BEKLENTİSİ ÇOK DÜŞÜK

İngiltere, 1-0 kazandığı Sırbistan maçında 0.52 gol beklentisi üretmişti. Danimarka maçında ise 0.85 gol beklentisi üretildi.

İngiltere'nin oynadığı iki maç, turnuvada şu ana kadar en az gol beklentisi üretilen iki maç olarak kayıtlara geçti.

TAKIM TRİBÜNE GİTTİ, TARAFTARLAR AYRILDI

1-1 beraberlik sonrası üzüntü yaşayan İngiliz futbolcular, maçın ardından taraftarlarına gitti ancak tribünü dolduran İngiliz taraftarlar çoktan yerlerinden ayrılmıştı.

Danimarka ise binlerce taraftarıyla bütünleşti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ BÜYÜK

1-0 kazanılan Sırbistan maçında rakip ceza alanında yalnızca 12 kez topla buluşan İngiltere, Danimarka'ya karşı da tutuk bir futbol oynayıp son bölümde beraberliği koruyunca teknik direktör Gareth Southgate ve oyunculara sosyal medyada tepki gösterildi.

"FAZLA UYUŞUKLAR"

İngiliz efsane Micah Richards, BBC'de yaptığı yorumda; "İngiliz oyunculara böyle oynamaları mı söyleniyor bilmiyorum. Uyuşuklar, daha fazla enerjiye ve daha agresif olmaya ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

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'COLE PALMER NEDEN OYNAMIYOR?'

Premier Lig'de sezonu 22 gol ve 11 asistle tamamlayan ve kadroya alınan Cole Palmer'ın bir dakika bile süre almaması da sosyal medyada çok tartışıldı. Palmer ismi, TT oldu.