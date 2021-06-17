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GeriFutbol Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksen için oyun durdu! 2 takımdan alkış
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Futbol
Haber Giriş: 17.06.2021 - 19:34 | Son Güncelleme:

Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksen için oyun durdu! 2 takımdan alkış

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Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksen için oyun durdu! 2 takımdan alkış

EURO 2020'de Danimarka-Belçika maçının 10. dakikasında top dışarı atıldı ve 2 takım oyuncuları da Eriksen'i alkışladı.

EURO 2020 B Grubu'nun ikinci hafta maçında duygusal anlar yaşandı. Danimarka - Belçika karşılaşmanın 10. dakikasında top dışarı atıldı, tribünler ve oyuncular Christian Eriksen'i alkışladı.

Parken Stadyumu'ndaki taraftarlar, Eriksen için tezahüratlarda bulunurken mücadelenin hakemi Björn Kuipers de 1 dakika boyunca alkış tuttu. Tribünlerde Christian Eriksen için çok sayıda destek pankartları açıldı.

Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksen için oyun durdu 2 takımdan alkış

BELÇİKA'DAN İMZALI FORMA

Ayrıca Belçika milli takımı, Christian Eriksen için hazırlanan ve tüm takım tarafından imzalanan formayı kaptan Simon Kjaer'e verdi.

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NE YAŞANMIŞTI?

Turnuvadaki ikinci maçında Finlandiya ile karşılaşan Danimarka'nın dünyaca ünlü futbolcusu Christian Eriksen, maçın 42. dakikasında fenalaşarak bir anda yere yığılmıştı.

Sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Eriksen'in kalbinin durduğunu tespit ederek kalp masajı yapmışlardı. Yapılan müdahalenin ardından bilinci açılan Christian Eriksen, sonraki günlerde sağlığına kavuştuğu açıklanmıştı.

Danimarka-Belçika maçında Christian Eriksen için oyun durdu 2 takımdan alkış

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