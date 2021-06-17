Danimarka Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son beş maçın dördünü kazanan Belçika, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almıştı. Roberto Martinez, Belçika'nın başında en fazla büyük turnuva maçı kazanan Guy Thys'ın rekoruna ortak olmak için sahaya çıkıyor.

Büyük turnuvalarda kullandığı son dört penaltının üçünü kaçıran Danimarka, 1984-1998 arasındaki beş penaltısını da gole çevirmişti. Tarihinde üçüncü kez üst üste üç Avrupa Şampiyonası grup maçı kaybeden Danimarka, Finlandiya maçında 2004'ten bu yana ilk kez bu aşamadaki bir karşılaşmada gol atamadı. Oynadığı son 24 maçın sadece birini kaybeden ve bu karşılaşmaların 20'sini kazanan Belçika, 10 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Belçika formasıyla iki farklı Avrupa Şampiyonası'nda gol atan ilk oyuncu konumundaki Romelu Lukaku, aynı zamanda ülkesi adına en fazla büyük turnuva golü kaydeden isim. Belçika formasıyla oynadığı son 19 maçta 26 gole doğrudan katkı sağlayan Romelu Lukaku, bu süreçte sadece Eylül 2020'deki Danimarka maçında tabelayı değiştiremedi. Dries Mertens bu karşılaşmada görev alması halinde, Belçika formasıyla 100 maça ulaşan beşinci oyuncu olacak.

DANİMARKA BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.00 olacak.. Karşılaşma TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.