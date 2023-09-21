Danimarka basınının Galatasaray şaşkınlığı! 'Atmosfer çılgın ama futbolcular...'

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Kopenhag’ın gollerini 35. dakikada Mohamed Elyounoussi, 58. dakikada Diogo kaydetti. Sarı-kırmızılıların golleri ise 86. dakikada Sacha Boey ve 88. dakikada Tete’den geldi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ikinci maçında 3 Ekim’de Old Trafford’da Manchester United ile karşılaşacak. Danimarkalı gazeteciler, dünkü maçı ve RAMS Park tribünlerindeki atmosferi Spor Arena’ya anlattı.

DANİEL NØJSEN FALLAH (EKSTRA BLADET):

“KOPENHAG’IN BU KADAR SOĞUKKANLI OLMASI VE TOPLA İYİ OYNAMASI BENİ ŞAŞIRTTI”

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Bence iki iyi takım arasında harika bir maç oldu. Galatasaray maçın başında çok baskı kurdu ama sonra Kopenhag ritmini bulmaya başladı. Şaşırdım mı? Hem evet hem hayır. Kopenhag'ın bu kadar soğukkanlı olması ve topla iyi oynaması beni şaşırttı. Bazı anlarda Galatasaray'ı domine ettiklerini hissettim. Kopenhag’ın, harika oyunculara ve mükemmel bir koça sahip çok iyi bir takım olduklarını biliyordum, performanslarından etkilendim. Bu bağlamda üç puanı alamadıkları için hayal kırıklığına uğramalılar ama sonuçta zorlu bir deplasmanda beraberlik de iyi bir sonuç. Atmosfer kesinlikle çılgıncaydı. Kariyerim boyunca pek çok stadyumda bulundum ancak bu şimdiye kadar yaşadığım en iyi ve en çılgın deneyimdi. Vay canına! Galatasaray'ın bazı yıldız oyuncularından daha fazlasını bekliyordum. Çok kaliteliler ama birbirleriyle çok iyi iletişim kuramıyorlar gibi görünüyordu. Bu benim için biraz sürpriz oldu. Grup açısından FC Kopenhag'ın şu anda grupta üçüncü sırayı almak için çok iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Elbette pek çok şey Kopenhag'daki maça ve bu iki takımın özellikle Man United'a karşı nasıl bir performans göstereceğine bağlı olacak. Bence FC Kopenhag grubu Galatasaray'ın önünde bitirecek.

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LASSE VØGE (B.T. SPORT)

“HAKİM ZİYECH VE MERTENS BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI, TETE DAHA FAZLA OYNAMALI”

Galatasaray'ın FC Kopenhag'ı açıkçası hafife aldığını düşünüyorum. FC Kopenhag'ın iyi mücadele etmesini bekliyordum ancak Icardi, Torreira ve Mertens gibi oyuncuların kalitesi nedeniyle Galatasaray'ın kazanmasını bekliyordum. Bu yüzden sonuç sürpriz oldu. Ancak yüzde 100 odaklanmadığınız takdirde FC Kopenhag bu gruptaki herkes için zor bir rakip olacaktır çünkü takım çok iyi organize olmuş durumda. Tribünlerdeki atmosfer muhteşemdi ama bu sürpriz olmadı. Herkes Türk taraftarların dünyanın en iyileri arasında olduğunu bilir. Ve burası harika bir stadyum! Galatasaray'ın bazı büyük yıldızlarının maça daha fazla etki etmemesine şaşırdım. Ziyech ve Mertens beni hayal kırıklığına uğrattı. Muslera da çok iyi görünmüyordu. Ama yedek oyuncu Tete'den etkilendim. Daha fazla oynamalı. Şu anda gruptaki durum çok ilginç. Bence hem Galatasaray hem de Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile oynayacakları maçlarda zorlanacak. Danimarka'daki son maç ise hangi takımın grupta üçüncü sırayı alacağını belirleyecek.

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KRİSTİAN PORSE (BOLD.DK)

“RAMS PARK’TAKİ ATMOSFER İNANILMAZDI AMA KOPENHAG’I ÇOK FAZLA ETKİLEMİŞ GİBİ GÖRÜNMÜYORDU”

Maçın berabere biteceğini önceden tahmin etmiştim. Bu nedenle, 86. dakikaya kadar 2-0 önde oldukları düşünüldüğünde Kopenhag’ın bu kadar iyi olmasına daha çok şaşırdığımı söyleyebilirim. Ancak maçın berabere bitmesine şaşırmadım. RAMS Park'taki atmosfer inanılmazdı. Danimarka'da alışık olduğumuzdan çok farklıydı ama Kopenhag’ı çok fazla etkilemiş gibi görünmüyordu. Kopenhag, topa her sahip olduğunda Galatasaray taraftarlarının ıslıklaması beni şaşırttı. Oyuncular açısından, Kopenhag’dan çok daha büyük bir bütçeye sahip olan Galatasaray'dan biraz daha fazlasını bekleyebilirdim. Kopenhag'dan Lukas Lerager inanılmaz iyi bir maç çıkardı. Maçın 11. dakikasında sarı kart gördü ancak bunu mükemmel bir şekilde idare etti ve maçın geri kalanında orta sahada bir güç merkezi olmaya devam etti. Dürüst olmak gerekirse gruptaki bir şeyi değerlendirmek için erken olduğunu düşünüyorum.