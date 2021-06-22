Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilki başardı!

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Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Belçika, Finlandiya'yı 2-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.

Diğer maçta, Danimarka, Rusya'yı 4-1 yenerek 3 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.

Grubu 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada tamamlayan Finlandiya'nın üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. Rusya ise aynı puanla turnuvadan elendi.

A Grubu'nu 4 puanla tamamlayan İsviçre ise B ve C gruplarındaki maçların ardından en iyi üçüncülerden biri olarak son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.

Turnuvada 4 puanları bulunan D Grubu'nda Çekya ve İngiltere, E Grubu'nda İsveç, F Grubu'nda ise Fransa son 16 turuna kalmayı garantileyen diğer takımlar oldu.

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