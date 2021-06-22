Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilki başardı!
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu'nda üçüncü ve son maçların ardından üst tura kalan ikinci takım, Danimarka oldu. Danimarka, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk iki grup maçını kaybettikten sonra tur atlamayı başaran ilk takım oldu.
Gruptan çıkmayı önceden garantileyen Belçika, Finlandiya'yı 2-0 yenerek 9 puan ve lider unvanıyla son 16 turuna yükseldi.
Diğer maçta, Danimarka, Rusya'yı 4-1 yenerek 3 puan ve averaj farkıyla grubu ikinci sırada tamamladı ve üst tura çıktı.
Grubu 3 puan ve averaj farkıyla 3. sırada tamamlayan Finlandiya'nın üst tura kalması, diğer gruplarda oynanan maçların sonuçlarına göre belli olacak. Rusya ise aynı puanla turnuvadan elendi.
A Grubu'nu 4 puanla tamamlayan İsviçre ise B ve C gruplarındaki maçların ardından en iyi üçüncülerden biri olarak son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.
Turnuvada 4 puanları bulunan D Grubu'nda Çekya ve İngiltere, E Grubu'nda İsveç, F Grubu'nda ise Fransa son 16 turuna kalmayı garantileyen diğer takımlar oldu.
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