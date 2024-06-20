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Danimarka 1-1 İngiltere (EURO 2024 maç özeti)

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Danimarka 1-1 İngiltere (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 20:50

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere 1-1 berabere kaldı.

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EURO 2024 C Grubu ikinci maçında Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

İngiltere'nin golünü 18. dakikada Harry Kane atarken Danimarka'nı sayısını 34'te Morten Hjulmand kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere puanını 4'e, Danimarka ise 2'ye yükseltti.

Grubun son maçlarında Slovenya, İngiltere ile; Sırbistan ise Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

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2. maçlar sonrası C Grubu'nda puan durumu

1- İngiltere: 4 puan
2- Danimarka: 2 puan
3- Slovenya: 2 puan
4- Sırbistan: 1 puan

DANİMARKA 1-1 İNGİLTERE

GOL: 18' Kane, 34' Hjulmand

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen, Eriksen, Wind, Hojlund.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.

 

 

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