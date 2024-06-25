×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Danimarka 0-0 Sırbistan / Maç sonucu

Güncelleme Tarihi:

#Danimarka-Sırbistan Maçı#Danimarka-Sırbistan Maçı Ne Zaman#EURO 2024
Danimarka 0-0 Sırbistan / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 09:51

Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu üçüncü maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

Haberin Devamı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu üçüncü ve son maçında Danimarka ile Sırbistan 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de kontrollü bir futbol ortaya koydu. Savunma güvenliklerinin ön planda olduğu mücadelenin ilk 45 dakikasında iki takım da net gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı, ilk devreye göre daha hareketli geçti. Gruptan çıkmak için kazanmaktan başka çaresi olmayan Sırbistan'ın son anlarda kurduğu baskı sonuçsuz kaldı. Mücadele, gol sesi çıkmadan tamamlandı.

Bu sonuçla Danimarka grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırırken Sırbistan turnuvaya veda etti.

İLK 11’LER

Danimarka: Schmeichel, Vestergaard, Christensen, Andersen, Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Maehle, Eriksen, Hojlund, Wind.

Haberin Devamı

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Mijailovic, Ilic, Gudelj, Zivkovic, Samardzic, Lukic, Mitrovic.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Danimarka-Sırbistan Maçı#Danimarka-Sırbistan Maçı Ne Zaman#EURO 2024

BAKMADAN GEÇME!