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Danilo’s Pizza Spor Kulübü'nden anlamlı pankart

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#Danilo's Pizza#SPOR#BASKETBOL
Danilo’s Pizza Spor Kulübünden anlamlı pankart
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 16:03

Danilo’s Pizza Spor Kulübü sporcuları, 6 Ekim Pazar günü 2024-2025 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. haftasında, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki ev sahibi oldukları ilk maçta “Yeter” pankartıyla sahaya çıktı.

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Potanın Şefleri, son zamanlarda ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla açtıkları pankart ile bu duruma tepkilerini gösterdiler.

Türkiye’de spora, özellikle de kadın sporcu yetiştirilmesine ve fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaç edinmiş bir markanın yöneticileri olarak Danilo’s Pizza Spor Kulübü, yaşanan olayları derin bir üzüntüyle karşılamış ve kadınlara karşı son zamanlarda artan bu şiddet olaylarını kınadıklarını belirttiler.

Öte yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. Haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol Kulübü’yle karşı karşıya gelen Danilo’s Pizza Spor Kulübü, yeni evindeki ilk maçında taraftarlarıyla ilk kez bir araya geldi.

İlk yarısı başa baş geçen karşılaşmada, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol 87-65’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

 

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#Danilo's Pizza#SPOR#BASKETBOL

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