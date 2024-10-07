Danilo’s Pizza Spor Kulübü'nden anlamlı pankart

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Potanın Şefleri, son zamanlarda ülkemizde yaşanan kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmak amacıyla açtıkları pankart ile bu duruma tepkilerini gösterdiler.

Türkiye’de spora, özellikle de kadın sporcu yetiştirilmesine ve fırsat eşitliğine katkı sağlamayı amaç edinmiş bir markanın yöneticileri olarak Danilo’s Pizza Spor Kulübü, yaşanan olayları derin bir üzüntüyle karşılamış ve kadınlara karşı son zamanlarda artan bu şiddet olaylarını kınadıklarını belirttiler.

Öte yandan Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2. Haftasında YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol Kulübü’yle karşı karşıya gelen Danilo’s Pizza Spor Kulübü, yeni evindeki ilk maçında taraftarlarıyla ilk kez bir araya geldi.

İlk yarısı başa baş geçen karşılaşmada, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol 87-65’lik skorla sahadan galip ayrıldı.