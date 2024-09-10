Danilo's Pizza Spor Kulübü, sezonu unutulmaz bir gösteri maçıyla açtı

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9 Eylül Pazartesi günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda A Takımı oyuncuları ve kulüp yöneticilerinden oluşan veteran takım oyuncuları gösteri maçında karşı karşıya geldi.

Müsabaka öncesinde medya mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik kadro ve kulüp yöneticileri, yeni sezon için çok motive olduklarını söylerken, ligde kalıcı olmak adına herkesin elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirtti.

Türkiye’nin hızlı büyüyen pizza zinciri Danilo’s Pizza kurucularından Atilla Atalay, marka olarak Türkiye’de spora, özellikle de kadın sporcu yetiştirilmesine katkı sağlamayı çok önemsediklerini belirtti ve bu anlamda yatırımlarına devam edeceklerini söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde maçlarını Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynayacak olan Danilo’s Pizza Spor Kulübü’nün baş antrenörlüğünü Fırat Okul yapıyor.

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Basın toplantısını tüm basketbolseverleri takımı desteklemeye davet ederek kapatan yöneticiler, gösteri maçı için hazırlıklarını tamamlayarak sahada A takımına karşı ter döktüler.

Atilla Atalay (Danilo’s Pizza Kurucusu)

“Biz Danilos Pizza olarak restoranlarımızı büyüttükten işlerimizi belirli bir seviyeye getirdikten sonra bir spor dalı ve bir spor kulübü olarak başarılı olmayı ve onunla özdeşleşmeyi istedik. Bunun içinde kadın basketboluyla ilgilendik kadın basketbolunu çok sevdik. Danilo’s Pizza olarak da uzun yıllar spora hizmet etmek istiyoruz. Biz ayrıca altyapı olarak Bursa’da, Düzce’de, İstanbul’da birçok ilde altyapıya hizmet veriyoruz. Yeni sporcular yetiştirmeye çalışıyoruz.”

Fırat Okul (Danilo’s Pizza Spor Kulübü Baş Antrenörü)

“Bu sene Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edeceğiz. Daha yeni kurulmuş bir takımız ve heyecanlıyız. İlk hedefimiz ligde kalıcı olmak ve daha sonrasında da çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmak istiyoruz. Basketbolda genel olarak bir düşüş var. Bu kadın basketbolunda da var. Bunda yabancı sayısının çok olması, Türklerin az oynaması gibi sebeplerden oluyor. Ben aynı zamanda milli takımın da antrenörüyüm. Avrupa’da istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Kadın basketboluna biraz daha ilgiyi artırıp mücadele gücünü yükseltmemiz lazım. Pandemi dönemi bizim altyapılarımıza gerçekten ciddi sekteye uğrattı. İki yıl neredeyse antrenmanlar yapmadı. Altyapılarımız ve o jenerasyonlar da sıkıntılar yaşadık. Toparlanma sürecindeyiz, daha yukarı doğru çıkıyoruz. Kadın basketbolu yükselen değerdir her zaman. Kocaeli kadın basketboluna çok aşina bir şehir. Bence Kocaeli halkı buraya gelecek ama önümüzdeki yıl. Avrupa’yı buraya getirip tam destek haline getirebiliriz.”

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Gizem Uca (Danilo’s Pizza Spor Kulübü Kaptanı)

“Süper Lig olarak yeni bir organizasyonuz. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Biz aslında bir alt ligde yer alacak şekilde kurulduk. Ama antrenmanlara başladığımızda Süper Lig’e davet edildiğimizi öğrendik. Bunun bilincinde antrenmanlarımızı yaptık. Takım olarak beklentimiz önce ligde kalıcı olmak. Tek tek kazanarak ilerlemek istiyoruz. Play-off’a en iyi sıradan girmek istiyoruz. İzmit halkıyla hep birlikte burada evimizde her maçı galibiyetle bitirip sıralamada en iyi yerde yer almak istiyoruz. Bireysel olarak ve takım olarak kendimizi hazır hissediyoruz. Kocaeli çok güzel bir şehir. Takımın buraya taşınma sebebi de şehrin basketbola verdiği önem.”

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Türkiye’nin Her Yerine Lezzetlerimizi Taşıyacağız

Danilo’s Pizza, İstanbul, Antalya, Zonguldak, Bursa illerinde şimdilik toplam 11 şubesinde misafirlerini ağırlıyor. Yıl boyunca Türkiye’nin farklı illerinde yeni şube yatırımları ve franchise anlaşmalarıyla büyümesini hızla sürdürmeyi amaçlıyor.