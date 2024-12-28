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Danilos Pizza, Bodrum Basketbol'u farklı yendi!

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#Basketbol#Bodrum#Nihat Çetin
Danilos Pizza, Bodrum Basketbolu farklı yendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2024 16:52

Danilos Pizza, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 mağlup etti.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi.

Salon: Bodrum Spor

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nihat Çetin, Fatih Kurt

Bodrum Basketbol: Brianna Jones 19, Gizem Tüzün 5, Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 5, Azra Erçeli̇k 6, Mya Hollingshed 14, İdal Yavuz 2, Zehra Sıla Tunçdemir, Elif Bati

Danilos Pizza: Yağmur Bul 18, Jasmine Walker 15, Beatrice Mompremier 18, Terezia Palenikova 11, Yağmur Kübra Taşar 11, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 4, Aysude Torcu 2, Hande Çelebi 8

1. periyot: 16-27

Devre: 29-46

3. periyot: 48-75

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#Basketbol#Bodrum#Nihat Çetin

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