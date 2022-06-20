Daniil Medvedev'den şoke eden hareket! Antrenörü final sırasında kortu terk etti

Haberin Devamı

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz ile karşılaştığı Halle Open finalinda olay bir harekete imza attı.

Halle Open finalinde Rus Daniil Medvedev ile Polonyalı Hubert Hurkacz karşı karşıya geldi. Dünya sıralamasında 12. basamakta olan Hubert Hurkacz, 1 numara Medvedev'i 6-1 ve 6-4'lük setler sonucu 2-0 yenerek Halle Open'daki ilk, kariyerindeki 5. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

MEDVEDEV'DAN KOÇUNA OLAY HAREKET! KORTU TERK ETTİ

İlk seti 6-1 kaybeden Rus raket Daniil Medvedev, setin bazı bölümlerinde sinirlerine hakim olamadı. İkinci sete de kötü başlayan Medvedev, rakibinin servisini kırmasının ardından eşi ve koçunun bulunduğu locaya doğru sert bir şekilde bağırdı. İlk sette de benzer tepkiler veren ve locasına doğru Fransızca şekilde bağıran Medvedev'in bu tavrına dayanamayan Fransız koçu Gilles Cervara, çantasını alarak tribünü terk etti.

Haberin Devamı

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tennis TV (@tennistv)'in paylaştığı bir gönderi

MAÇTAN SONRA SADECE EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Finali kaybeden Daniil Medvedev, maçın ardından yaptığı teşekkür konuşmasında yalnızca eşi Darid Medvedeva'ya teşekkür etti. "Daria, bu hafta benimle birlikte kortta olduğun için teşekkür ederim. Bazen kortta kalabilmek kolay değil, umarım bir sonraki zamanda her şey daha kolay olur."

WIMBLEDON'A KATILAMAYACAK

Dünya 1 numarası Daniil Medvedev, sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon'a katılamayacak. Wimbledon yönetimi, İngiltere hükümetinin tavsiyesi sonrası Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvaya katılmasını yasaklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürgüğü işgal sebebiyle alınan bu kararın ardından ATP ve WTA, Wimbledon'ın kararının savaşa karşı olduğunu defalarca söyleyen Rus ve Belaruslu sporculara karşı bireysel bir tavır olduğunu savunup dev turnuvaya puan vermeyeceklerini duyurmuştu.

BENZER BİR OLAY FRANSA AÇIK'TA DA YAŞANMIŞTI

Medvedev'in Halle Open'da antrenörü Gilles Cervara'ya bağırması ve Cervara'nın kortu terk etmesi akılara Fransa Açık çeyrek finalinde Holger Rune'nin annesini korttan kovmasını getirdi.

Çeyrek finalde Norveçli Casper Ruud ile karşılaşan Danimarkalı Holger Rune, locasında oturan annesine Danca 'forlade' diye dealarca bağırırken ekrana gelmişti. İngilizce 'leave' anlamına gelen ve Türkçeye 'terk et' şeklinde çevrilebilen söz sonrası Rune'nin annesi tribünü terk etmişti.