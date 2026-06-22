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Daniele Santarelli'den Melissa Vargas sözleri!

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#Filenin Sultanları#Daniele Santarelli#Melissa Vargas
Daniele Santarelliden Melissa Vargas sözleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 11:16

Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Çin'i 3-2 yenen Filenin Sultanları'nda başantrenör Daniele Santarelli, etabı 4'te 4 yaparak tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Başantrenör Santarelli, Ankara Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

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"SEVİYE HİÇ DÜŞÜK DEĞİL"

Çin'in iyi bir mücadele verdiğini aktaran Santarelli, "Bence iyi bir rakibe karşı oynadık. Birçok takımın ne kadar zorlandığını görüyorum çünkü seviye hiç düşük değil. Her yerde büyük bir denge var. Her takım, herkese karşı kazanabilir ya da kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

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Daniele Santarelliden Melissa Vargas sözleri

"ASLA PES ETMEK İSTEMİYORDUK"

Ankara etabındaki tüm maçları kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran İtalyan başantrenör, "Dört maçı da kazandık. Bu taraftar, bu destekçiler için istediğimiz şey buydu. Gerçekten harika bir haftaydı. Çok mutluyum çünkü hedefimiz buydu ve biz bu hedefe ulaştık. Gelişmek istiyorduk, asla pes etmek istemiyorduk. Oyunculara 'Bir set kaybetmemiz ya da çok iyi oynamıyor olmamız önemli değil. Önemli olan maçın içinde kalmak.' olduğunu söyledim. Her an hazır olmalarını istedim. Her oyuncu değişiklik için, hamle için hazır olmalıydı." diye konuştu.

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Daniele Santarelliden Melissa Vargas sözleri

"MELİSSA'YA DİNLENME FIRSATI VERMEK DE ÖNEMLİ OLABİLİR"

VNL'in Japonya'da gerçekleştirilecek üçüncü etabında seviyenin yüksek olacağını belirten Santarelli, "Polonya, ABD, Japonya ve Tayland gibi çok önemli rakiplerle karşılaşacağız. Bu yüzden her şeyi değerlendirmek istiyorum. Her galibiyet önemli olacak. Aynı zamanda bazı oyunculara, örneğin Melissa'ya dinlenme fırsatı vermek de önemli olabilir. Bunu daha sonra net şekilde göreceğim." ifadelerini kullandı.

Ankara seyircisini özleyeceğini dile getiren Daniele Santarelli, "Desteklerini almak gerçekten inanılmazdı. Türkiye'ye bir kez daha gelip Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü orada neler yaşanacağını hayal bile edemiyorum." şeklinde görüş belirtti.

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#Filenin Sultanları#Daniele Santarelli#Melissa Vargas

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