Daniele Santarelli'den Fenerbahçe iddialarına açıklama!

Filenin Sultanları ve Imoco'nun başantrenörü Daniele Santarelli için İtalyan basınından Fenerbahçe'den teklif aldığı yönünde haberler gelmişti.

Konuyla ilgili olarak İtalyan başantrenör Il Gazzettino Treviso'ya açıklamalarda bulundu.

"ORTAMI GERGİNLEŞTİRMEK ANLAMINA GELİR"

"Bunlar büyük yalanlar ve her zamanki gibi dedikodular çabuk yayılıyor. Böyle bir durumu gündeme getirmek, hiç gerek yokken ortamı gerginleştirmek anlamına gelir. Bu seyahati uzun zamandır planlamıştım. Kulüpler Dünya Kupası'nın sonucuna bakılmaksızın iki günümüz boş olduğu için, milli takım oyuncularını izlemeye, Türk federasyonu ile görüşmeye, antrenörlerle tanışmaya ve antrenman yapacağımız spor salonlarını görmeye gittim. Bazı şeyler çevrimiçi olarak yapılabilir, ama burada durum çok farklı: Diğer antrenörlerle üç saat süren bir toplantıda bir araya geldim ve çeşitli konuları masaya yatırdık."

"GEÇMİŞTE TEKLİFLER ALDIM"

"Evet, geçmişte teklifler aldım ama hiç tereddüt etmedim. Burada, Conegliano'da olağanüstü bir şey inşa ettik, bunu benim eserim olarak görüyorum, bu kulübün büyümesi için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Parayı hiç düşünmedim, benim için en iyisi olanı düşündüm, Conegliano'da kalmak."