Daniele Santarelli: Toparlanmamız lazım bu maç bize ders olmalı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, 3-0’lık İtalya yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çok dengeli, çok az hata yapan, çok güçlü ve komple bir takım İtalya. Biz de tam aksine çok hata yaptık. Hücumda 18 hata yapıp İtalya’ya karşı kazanmayı bekleyemezsin. Kendi oyunumuzu oynayamadık.

EBRAR ESKi FORMUNDA DEĞiL

Son sette daha iyi servis atıp ve hücum yaptık ancak Ebrar alıştığımız formunda değil. Rakibin hiçbir eksiği olmayınca da kazanmak iyice zorlaşıyor. Bizim kazanmak için yüzde 100’ümüzü vermemiz, en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugünün bize önemli bir ders olacağını umuyorum. Olimpiyatlar dört yılda bir geliyor, bu sadece benim için değil, kariyerlerinin sonuna yaklaşan oyuncular için de büyük bir şans. Kendimizi toplamamız lazım. Bu maçı kaybetmeyi bir sonrakini kaybetmeye tercih ederdim. Olimpiyat seviyesinde basit hatalar yapmamız lazım.”

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ÇEYREK FiNAL MAÇI HAYATIMIZIN ŞANSI

3-0’lık İtalya yenilgisi sonrası konuşma şansı yakalayabildiğimiz tek voleybolcumuz olan Cansu Özbay, “Çok fazla hata yaptık. Üçüncü sette daha iyi oynamaya başlasak da setin sonuna doğru olmaması gereken hatalar yapınca onu da verdik ama bir şey kaybetmiş değiliz. Bu maçtan dersler alıp önümüze odaklanacağız. Hayatımızın şansı önümüzdeki çeyrek final maçı” dedi.