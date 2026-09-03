Daniele Santarelli: 'Herkesi yenebiliriz'

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CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çeyrek final maçlarının aslında çok sıkıntılı müsabakalar olduğunu ifade eden Santarelli, "Biraz baskıyı hissettik. Ya kaybedeceksiniz ya da madalya şansına devam edeceksiniz, madalya için oynamaya devam edeceksiniz. Bugün açıkçası son set maça olan bakış açımızı biraz değiştirdi, biraz gerildik bence son sette. Ondan önceki setlerde daha yüksek farklı şekilde kazandık. Kazandığımız ilk iki sette Almanya'yı 18 sayıda tuttuk. Bizi zor duruma soktular, iyi bir maç oynadılar. Ama son set dediğim gibi biraz gerildik, genel olarak iyi bir maç oldu" şeklinde konuştu.

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Yarı finale gelen takımların hak ederek buralara ulaştığını söyleyen İtalyan Başantenör, "Her takıma çok büyük saygımız var, Sırbistan'a da çok büyük saygımız var. İtalya şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri çünkü her şeyi kazandılar. Polonya bizi yendi. Sırbistan şu an çok komple bir takım durumunda. Sanırım takımlarında herhangi bir eksiklik yok. Onlar da buraya gelecekler ama bence bizim her rakibe karşı çok yüksek bir şansımız var. Eğer en iyi voleybolumuzu oynamaya devam edersek, eğer taraftarlar da bizi desteklemeye devam ederlerse herkesi yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Eda Erdem Dündar: 'Zorlu bir maç olacak'

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar, "Bugün sahada güzel bir voleybol vardı. İki ekip de bence çok iyi mücadele etti. Öncelikle Almanya Milli Takımı'nı kutlamak istiyorum. Çok güzel bir voleybol oynadılar. Defansta özellikle çok dirençliydiler. Biz de Türkiye olarak ilk sete çok iyi başladık. Oyunumuzu ortaya koyduk. İkinci sette biraz enerjimiz düşse de set sonuna doğru aslında ritmimizin olmaya başladık. Bu da üçüncü set için iyi bir sinyal oldu. Set sonunda ufak farklarla seti kaybettik ama üçüncü sette daha güçlü başlayan, daha hırslı olan bir Türkiye vardı. 2-1 öne geçtikten sonra dördüncü sette zaman zaman oyunumuzda düşüşler olsa da saha içerisinde her zaman pozitif kalmaya çalışan bir takım vardı. Herkes sürekli iletişim halindeydi. Tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı, teknik ekibi. Yedekten gelen arkadaşlarımızın çok güzel katkısı oldu. Tam bir takım oyunu oynadık bugün. Mutluyuz, bir hedef daha tamamlandı. Şimdi sırada Sırbistan var" diye konuştu.

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"Zorlu bir maç olacak çünkü Sırbistan buraları her zaman oynayan bir takım"

Yarı finalde karşılaşacakları Sırbistan hakkında da konuşan milli voleybolcu, "İki ekip de birbirini çok iyi tanıyor. Zaten ligimizde oynayan çok fazla oyuncuları var. Zorlu bir maç olacak çünkü Sırbistan buraları her zaman oynayan bir takım. Türkiye de artık öyle. Seyir zevki yüksek, kaliteli bir voleybol olacağına eminiz. Umarım iyi bir voleybol sahaya ortaya koyarız ve maçtan galibiyetle ayrılan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu.

"Maç maç daha iyi olacağımı da düşünüyorum"

Son 16 turunda yaklaşık 4,5 aydan sonra ilk resmi maçını oynadığı ifade eden Eda Erdem Dündar, "Kendimi iyi hissediyorum. Maç maç daha iyi olacağımı da düşünüyorum. Bugün takımdaki kızlar da bana çok yardımcı oldu. Bugünkü bu uzun rallilerden sonra biraz daha direncimin arttığını düşünüyorum. Umarım Sırbistan maçında da daha iyisini yapabilir ve takım arkadaşlarıma katkı sağlayabilirim" değerlendirmesinde bulundu.

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2005 yılından beri oynadığı milli takımda ilk defa İstanbul’da bir turnuvaya denk geldiğini aktaran deneyimli voleybolcu, "2005 yılından beri milli takımda oynuyorum. İlk defa İstanbul'da bir turnuvaya denk geldim. Evde oynamak çok keyifli. Ailem burada, arkadaşlarım burada, seyircimiz zaten bizle beraber. Çok keyifli bir şey aslında. Benim için de güzel bir hatıra olacak. Umarım sonu da güzel biter" ifadelerini kullandı.