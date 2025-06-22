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Daniele Santarelli: 'Her açıdan gelişim gösteriyoruz!'

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#A Milli Voleybol Takımı#Danielle Santarelli#Milletler Ligi
Daniele Santarelli: Her açıdan gelişim gösteriyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 00:01

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçında Güney Kore'yi 3-0 yenerek 7'de 7 yapan A Milli Voleybol Takımı'nda başantrenör Danielle Santarelli, her maçta gelişim gösterdiklerini söyledi.

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Daniele Santarelli, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımın kendisini geliştirmesi için Güney Kore müsabakasının iyi bir fırsat olduğunu belirten Santarelli, "Bireysel ve takım olarak güzel bir gelişim gösteriyoruz. Takım ne istediğini biliyor. Bireysel olarak da oyuncular neler yapabileceklerini bugün bana gösterdiler. Oyuncuları değiştirmeye devam ediyorum. Bugün farklı bir altıyla başladım. Yarın ne yaparım bilmiyorum. Bu benim için takımın mantalitesinin sırrı. Her oyuncu hazır olmalı ve bana ne yapabileceğini göstermeli. Bazı günler oyuncuların en iyi günlerinde olmadığını kabul edebilirim. Bugün iyiydik, bir sürü genç oyuncumuz vardı. Bu bizim için çok önemli." açıklamasında bulundu.

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Yarın Brezilya ile karşılaşacaklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, Brezilya'ya saygı duyduklarını vurgulayarak, "Bugünkü performansımızı yarın da göstermeye çalışacağız. Brezilya'nın dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. Çok önemli oyuncuları var. Olimpiyatlardan sonra bazı oyuncularını değiştirdiler ve oynamaya hazırlar. Fakat Türkiye'deyiz. Kazanmak ve hafta sonunu güzel bitirmek istiyoruz." dedi.

 

 

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#A Milli Voleybol Takımı#Danielle Santarelli#Milletler Ligi

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