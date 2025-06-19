Daniele Santarelli: 'Düne göre daha iyi oynadık'

Haberin Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi’nin 2. haftasının 2. maçında Kanada’yı 3-0 yenerek 6’da 6 yaptı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Dün normal bir gündü. Oyuncularım da bunu kabul etti. Daha fazlasını yapabilirdik. Yapamadığımız şeyler olduğunu soyunma odasında da konuştuk. İstediğimiz bir seviyede olmadığımızı biliyorduk. Bunu da aramızda konuştuk. Bugün basit olan şeyleri üstesinden gelebildik. Bugün, düne göre daha iyi oynadık" diye konuştu.

"Bütün takımın aynı anda gelişmesini, ilerlemesini ve aynı mantıkta oynamasını istiyorum"

Santarelli, rotasyon yapmaya devam edeceğini ifade ederek, "Çünkü ben sadece takımı 14 kişi olarak düşünmüyorum. Takımımız 20 kişiden oluşan geniş bir kadro. Bütün takımın aynı anda gelişmesini, ilerlemesini ve aynı mantıkta oynamasını istiyorum. Bir oyun sistemi yapmak istiyorum. Bunun için de oyuncularımı değiştirmeye, onları sürekli oynatmaya, değişik oyuncularla oynamaya devam edeceğim. İyi mi, kötü olduğunu sonunda karar vereceğiz. Çoğu takım böyle yapmıyor. Takımlar belirli 6’larını buluyorlar, oynamaya devam ediyor. Türkiye olarak bu formanın çok değerli olduğunu bütün oyuncularımın bilmesini istiyoruz. Bu formanın hak edilmesi için herkesin çalışması gerektiğine inanıyorum. Eğer bu mantalitede 20 oyuncu, geniş kadro yapabilirsem benim düşüncem bu şekilde hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Yeni 6’larla oynamaya devam edeceğim. Çünkü bütün oyuncularıma bana neler yapabildiklerini göstermeleri için şans vermek istiyorum. Onların fırsata sahip olmalarını istiyorum. Vargas, Zehra Güneş bunlar oynaması gereken aynı zamanda dinlenmesi gereken de oyuncular. Çünkü uzun aradan sonra maç yapmadılar. Maç ritmini yakalamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

EBRAR KAKARAKURT: 'MÜKEMMEL BİR HİS'

İstanbul seyircisinin önünde oynamanın mükemmel bir his olduğunu ifade eden Ebrar Karakurt, "Yanılmıyorsam VNL seyirci rekoru kırıldı. Seyirci arkamızda itici bir güç oluyor. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz. Bütün halkımızı maçlarımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

İstanbul’da oynamanın kendileri için özel olduğunu aktaran Meliha Diken ise, "Normalde milli takım maçlarımızı Ankara’da oynardık. Uzun zaman sonra İstanbul’da oynanıyor. Böyle bir atmosferi görmek bizi de çok sevindiriyor. Umarım bir sonraki günlerde daha da fazla insan gelebilir. Bizim için özel ve değerli" şeklinde konuştu.

GİZEM ÖRGE: 'BURADAN NAMAĞLUP AYRILMAK İSTİYORUZ'

Yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktığını belirten Gizem Örge, "Bireysel olarak 2 ay sonra ilk maçımdı. İstanbul’da seyircimizin önünde tekrar sahaya dönmek muhteşemdi. Heyecanlanmadım desem yalan olur. İstediğin kadar tecrübeli ol, böyle güzel bir atmosferde evinde oynamak ittiren bir güç oluyor. 6’da 6 ile yolumuza devam ediyoruz. İnşallah final etabını namağlup bitirip, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Takımdaki genç voleybolcularla aralarında muhteşem bir uyum olduğunu ifade eden Örge, "Gençler aşırı tatlılar, saygılılar, yetenekliler. Hem enerji ve güç veriyor. Gelecek için umutlar veriyor. O yüzden tecrübeli isimlerle, genç ve yetenekli isimlerle harmanlanması voleybol ülkesi olarak ileri yıllarda da bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Onlar zaten çok heyecanlılar. Bizimle sistemde oynuyorlar. Onlar da yavaş yavaş öğreniyorlar. Onlara yardımcı olabileceğimiz her türlü yardımcı olmak istiyoruz. Onlar da çok çabuk adapte oluyorlar" şeklinde konuştu.

İstanbul’dan namağlup ayrılmak istediklerini söyleyen Gizem Örge, "Adım adım ilerlemek istiyoruz. Yarın Güney Kore’ye hazırlanacağız. Daha sonra Brezilya maçı var. İnşallah bu etabı namağlup kapatırız" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı