Daniele Santarelli: 'Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum!'

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Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anlatacak çok şeyi olduğunu belirten İtalyan başantrenör, "Yazı istediğimiz şekilde bitirdik. İnanılmaz işler başardık. Federasyonumuz ve takım gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık. Gerçekten inanılmaz bir iş başardık. O yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli, kötü geçen üçüncü setin ardından iyi toparlandıklarını aktararak, "Dördüncü setten sonra maça denge getirdik. Bundan sonra istediğimiz şeyleri sahaya koyabileceğimizi düşündüm. Üçüncü sete çok kötü başladık. Atakta çok endişeli bir görüntümüz vardı. Çok sinirliydik. Servis karşılama ve hücumda çok basit hatalar yaptık. Eğer bu kadar iyi bir takıma karşı bu tarz hatalar yaparsanız sizi mahvederler. Bizi de zaten üçüncü sette aynen bu şekilde kötü bir duruma soktular. Sonra dördüncü sete Saliha Şahin ile başladım. Derya Cebecioğlu'nu servis karşılamada zorladıkları için biraz daha manşetçi bir oyuncuyla başlamayı planladım. Sonra yedekteki bütün oyuncularımdan yardım almaya çalıştım. Oyuncularım yine dördüncü sette inanılmaz bir iş başardı." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum"

Kendi ülkesine karşı oynamasına değinen Santarelli, "Ben bir İtalyanım. Bunu hepiniz biliyorsunuz ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalya vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal ama ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ben ve ekibim bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bugün benim için tabii ki baskı altında olduğum bir gündü. Zor bir gündü. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkede çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Herhalde bu ülke için neler yaptığımızı ispatlamamıza gerek yok." diye konuştu.