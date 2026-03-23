Daniel Pancu: 'Galatasaray, Ümit Akdağ'ı istiyor'

Haberin Devamı

Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ için transfer açıklaması geldi.

Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Alanyaspor forması giyen savunma oyuncusu Ümit Akdağ hakkında konuştu.

'GALATASARAY İSTİYOR'

Daha önce Romanya U21 Milli Takımı'nda Ümit Akdağ ile çalışan Pancu, "Ümit Akdağ iyi bir oyuncu, iyi durumda ve her maçta forma giyiyor. Galatasaray da dahil birçok takım onu istiyor. Yaz aylarında ayrılma ihtimali var" şeklinde konuştu.

Pancu, Ümit Akdağ'ın milli takım tercihini henüz yapmaması için ise "Şu anda kesinlikle bize gelmezdi. Bizim için oynamayı kabul etse bile, Türkiye'ye karşı oynamazdı. Türkiye için oynaması daha olası" dedi.

Alanyaspor forması altında bu sezon 30 maçta süre bulan 22 yaşındaki Ümit Akdağ, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

Haberin Devamı