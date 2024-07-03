×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Daniel Guiza'dan şaşırtan transfer!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Guiza
Daniel Guizadan şaşırtan transfer
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 21:59

Bir dönem Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve 17 Ağustos'ta 44 yaşına girecek olan İspanyol forvet Daniel Güiza, İspanya 3. lig takımlarından UD Rotena ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haberin Devamı

UD Rotena Kulübü yaptığı yazılı açıklamada, "Güiza takımın forvet hattını güçlendirmeye geldi. Avrupa şampiyonu tecrübesi ve golleriyle destek olacak. Yeni evinize hoş geldin Dani." ifadelerini kullandı.

Futbolcu olarak kariyerinde şimdiye kadar 17 takımda forma giyen Güiza, Fenerbahçe'den 2011 yazında İspanya'nın Getafe takımına transfer olmuş ve ardından Malezya ve Paraguay takımlarında forma giymişti.

İspanyol futbolcu 2018'den sonra doğum yeri olan İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin 2. veya 3. lig takımlarında oynamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Guiza

BAKMADAN GEÇME!