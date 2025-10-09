Daniel Guiza yıllar sonra açıkladı: 'Fenerbahçe önesi Guardiola istiyordu'

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve İspanya Milli Takkımı'nın eski golcüsü Daniel Guiza, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Daniel Guiza'nın açıklamaları;

Fenerbahçe'ye transferimden önce Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim.

VINICIUS'A ELEŞTİRİ

Sürekli konuşuyor, itiraz ediyor. Her faulde bağırıp çağırıyor. Burası futbol, temas olacak. VAR sayesinde kurtuluyor. Eğer Sevilla'da Pablo Alfaro döneminde oynasaydı ve VAR olmasaydı, bakalım o zaman ne kadar konuşabilecekti.

RODRYGO'YA ÖVGÜ

Rodrygo’nun büyük bir hayranıyım. Mbappe ise geleceğin efsanesi olacak, çok büyük bir oyuncu.

Daniel Güiza, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 14 milyon euro bedelle Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

