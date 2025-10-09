×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Daniel Guiza yıllar sonra açıkladı: 'Fenerbahçe önesi Guardiola istiyordu'

Güncelleme Tarihi:

#Guiza#Fenerbahçe#Guardiola
Daniel Guiza yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe önesi Guardiola istiyordu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 19:36

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Guiza, sarı-lacivertlilere transferi öncesinde Pep Guardiola'nın kendisini istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ve İspanya Milli Takkımı'nın eski golcüsü Daniel Guiza, kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Daniel Guiza'nın açıklamaları;

Fenerbahçe'ye transferimden önce Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim.

Gözden KaçmasınUEFAdan Halil Umut Melere görevUEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!Haberi görüntüle

VINICIUS'A ELEŞTİRİ

Sürekli konuşuyor, itiraz ediyor. Her faulde bağırıp çağırıyor. Burası futbol, temas olacak. VAR sayesinde kurtuluyor. Eğer Sevilla'da Pablo Alfaro döneminde oynasaydı ve VAR olmasaydı, bakalım o zaman ne kadar konuşabilecekti.

RODRYGO'YA ÖVGÜ

Rodrygo’nun büyük bir hayranıyım. Mbappe ise geleceğin efsanesi olacak, çok büyük bir oyuncu.

Daniel Güiza, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 14 milyon euro bedelle Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Guiza#Fenerbahçe#Guardiola

BAKMADAN GEÇME!