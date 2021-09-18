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Daniel Guiza gollerine devam ediyor! Galibiyeti getirdi...

#Guiza#Fenerbahçe#Gol
Daniel Guiza gollerine devam ediyor Galibiyeti getirdi...

Kariyerine Sanluqueno'da devam eden 41 yaşındaki Daniel Guiza, Castellon deplasmanında takımına galiyeti getirerek maçın adamı oldu.

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İspanya 2. Ligi ekiplerinden Sanluqueno forması giyen Daniel Guiza, takımının Castellon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atarak geceye damga vurdu.

2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen 41 yaşındaki deneyimli oyuncu, sarı lacivertli macerasında beklentilerin uzağında kalmış ve sık sık eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Fenerbahçe formasıyla süre aldığı 98 resmi maçta 35 gol atan ve 21 asist yapan İspanyol futbolcu, özellikle kaçırdığı goller sonrasında yaşadığı üzüntüyle hafızalara kazınmıştı.

Mallorca'dan Fenerbahçe'ye La Liga gol kralı olarak gelen Daniel Guiza, Türkiye macerasının ardından sırasıyla Getafe, Johor DT, Cerro Porteno ve Cadiz formaları giymişti.

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#Guiza#Fenerbahçe#Gol