Daniel Barlaser, oğluna Emre Belözoğlu’nun ismini verdi

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Türk asıllı İngiliz futbolcu Daniel Barlaser, oğluna eski milli futbolcu ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun ismini verdi. Babası Türk, annesi İngiliz olan Daniel Barlaser, 2005-2008 yılları arasında Newcastle United forması giyen Emre Belözoğlu’na çocukluğundan bu yana büyük hayranlık duyuyor. Emre Belözoğlu’nun İngiliz ekibinin formasını giydiği dönemde Daniel Barlaser de Newcastle United Futbol Akademisi’nde futbol eğitimi alıyordu.

DÜNYAYA HOŞGELDİN OĞLUM EMRE MICHAEL

İngiltere 1. Ligi’nde en yakın rakibinin 7 puan önünde lider durumda bulunan Rotherham United’ın Türk asıllı oyun kurucusu Daniel Barlaser, ikinci kez baba oldu. Bu sezon ortaya koyduğu futbolla transfer listelerine giren 25 yaşındaki oyuncunun eşi Jade Rayner, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Daniel Barlaser, oğluna Emre Michael ismini verdi. Daniel Barlaser, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyaya hoşgeldin oğlum Emre Michael Barlaser. Seninle gurur duyuyorum ve @jaderaynerr sana dünyayı göstermek için sabırsızlanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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ÇOCUĞUNUN ERKEK OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ÇOK SEVİNMİŞTİ

Daniel Barlaser, ikinci çocuğunun erkek olduğunu öğrenince çok sevinmişti. Ailesi, çocuğunun cinsiyetini açıklamak için yıldız futbolcuya sürpriz bir etkinlik organize etmişti. Daniel Barlaser, etkinlikte golf sopasıyla bir topa vuruyor, topun içinden mavi tozlar uçuşmaya başlayınca sevincini eşi ve ailesiyle paylaşıyordu. Türk asıllı İngiliz futbolcu, eşinin doğum yapmasından sonra da çok sevindi.

HEM TÜRKİYE HEM DE İNGİLTERE MİLLİ FORMASINI GİYMİŞTİ

Daniel Barlaser, daha önce 9 kez Türkiye U16, 6 kez Türkiye U17, 2 kez de İngiltere U18 milli formalarını giymişti. Şu an İngiltere 1. Ligi’nde mücadele eden ve direkt olarak Championship’e yükselmeye çok yakın olan Rotherham United’ın yıldızı, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanmak istiyor. Başarılı futbolcunun babası Şener Barlaser, daha önce Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Oğlum bu sezon gösterdiği performansla takımını şampiyonluğa taşıyor. Bir aksilik olmazsa Rotherham United’ı Championship’e çıkaracak. Oğlumun en verimli çağında Türk Milli Takımı’nda oynamasını istiyorum. Bunu kendisi de çok istiyor. Milli Takımlar Sorumlusu sayın Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü sayın Stefan Kuntz’a çağrıda bulunuyorum. Oğlumun Türk Milli Takımı’na faydalı olacağını düşünüyorum.” demişti.

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