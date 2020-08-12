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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Dani Parejo Villarreal'de

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Dani Parejo Villarreal'de
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal, Valencia'dan Francis Coquelin'in ardından takım kaptanı Dani Parejo'yu da kadrosuna kattı.

Villarreal Kulübü, 31 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusuyla 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Son 9 yıldır Valencia'da top koşturan Parejo, İspanyol kulübünde 383 maçta 63 gol kaydetti.

Dani Parejo Villarrealde

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