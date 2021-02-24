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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Dan Petrescu'nun Kayserispor serüveni 8 hafta sürdü

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Dan Petrescu'nun Kayserispor serüveni 8 hafta sürdü
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Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ile yollarını ayıran Rumen teknik adam Dan Petrescu'nun Kayseri serüveni 8 hafta sürdü.

Bu sezon Kayseri temsilcisinin sözleşme imzaladığı üçüncü teknik direktör olan Petrescu, takımın başında çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Hes Kablo Kayserispor, Petrescu yönetimindeki maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Rumen çalıştırıcı, 44 gün önce (10 Ocak) büyük umutlarla başına geçtiği Kayserispor'dan karşılıklı anlaşarak ayrıldı.

Kayserispor’da Dan Petrescunun yerine Uğur Kulaksız getirildi
Kayserispor’da Dan Petrescu'nun yerine Uğur Kulaksız getirildi

- Takım yeniden Uğur Kulaksız'a emanet

Dan Petrescu'nun ardından takımın emanet edildiği yardımcı antrenör Uğur Kulaksız, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 2 maçta 2 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Kulüpte sezona gençlik geliştirme sorumlusu olarak başlayan Uğur Kulaksız, teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında sahada yer aldı.

Kulaksız yönetiminde ligde 2 maça çıkan Kayseri ekibi, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u, sahasında da Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Uğur Kulaksız, Dan Petrescu'nun ekibinde de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

 

Dan Petrescunun Kayserispor serüveni 8 hafta sürdü

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