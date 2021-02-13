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GeriFutbol Dan Petrescu: 'Kazanamadığımız için üzgünüz'
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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

Dan Petrescu: 'Kazanamadığımız için üzgünüz'

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Dan Petrescu: 'Kazanamadığımız için üzgünüz'
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Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'yle 0-0 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, bir puan aldıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Petrescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'ne karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu aktaran Petrescu, "Bugün gol atmak için her şeyi yaptık. Bir gol attık, iptal oldu. Şanssızlık diyebilirim çok çabaladık. Pozisyon yakaladık. Bir puan aldığımız için üzgünüz. Maçın hakkı bizim için bir galibiyetti. İyiye dair umutlarımız var." ifadelerini kullandı.

Hürriyet

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