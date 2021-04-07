Damla Çakıroğlu kimdir kaç yaşında? Melih Mahmutoğlu ile nişanlanan Damla Çakıroğlu'nun hayatı

Damla Çakıroğlu Melih Mahmutoğlu ile evlilik yolundaki ilk adımı 6 Nisan tarihinde attı. Beraberliklerini nişanla onurlandıran ünlü çiftin nişan kurdelelerini Volkan Demirel kesti. Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenörü Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerim benim bu uzun, güzel, mutlu yolunuzun başında sizinle olduğum için, gülen yüzünüze tanıklık ettiğim ve sizi tanıdığım için çok mutluyum" paylaşımında bulundu. Türkiye 20 yaş altı kadın millî voleybol takımının da kaptanlığını yapan Damla Çakıroğlu 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

DAMLA ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Damla Çakıroğlu 22 Haziran 1994'te dünyaya geldi. Damla, Türk Telekom takımının eski koçu Merih Çakıroğlu'nun kızıdır. Türkiye 20 yaş altı kadın millî voleybol takımının da kaptanlığını yapmıştır.

TVF Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi (Türkiye Voleybol Federasyonu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi)den sonra, 2011-12 sezonunda, İBA TED Ankara Kolejliler takımına transfer olarak Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde oynamaya başlamıştır. 2015 Yazında Eczacıbaşı Vitraya, 2017 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları bronz madalya, 2011 FIVB Girls Youth World Championship altın madalya, 2012 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası altın madalya ve 2015 Kadınlar Avrupa Voleybol Ligi gümüş madalya kazandı.