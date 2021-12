Damjan Djokovic: Türk yemekleri çok güzel ama tehlikeli

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor olarak lige başlangıçtan ziyade aldıkları kötü sonuçların takımda özgüven kırılmasına neden olduğunu dile getiren Djokovic, gidişatın iyi olduğunu ve toparlama sürecinde olduklarını kaydederek “Aslında çok da kötü başlamamıştık ama daha sonra gelen puan kayıpları takımın kendine olan öz güvenini kaybettirdi biraz. Sonrasında bir toparlama sürecine girdik ama 2 maç üst üste hiç alamadık onunda eksikliğini hissettik. Şu anda bir toparlama sürecindeyiz daha iyiyiz, daha da iyiye gideceğiz” dedi.



“Çok daha iyi bir sürece giriyoruz”



Hamza Hamzaoğlu’nun takımda teknik direktör olmasıyla beraber çıkışa geçen Rizespor’un yeni kurulu bir takım olduğu için zor günler atlattığını da sözlerine ekleyen Djokovic “Her hocanın kendisine ait bir tarzı vardır. Her şey futbolcularına bir şeyler katmaya çalışır. Hocamızın da öyle. Sezon başından bu yana çok yeni bir oyuncu kuruldu. Onunda bir sıkıntısını yaşadık. Bu tip durumlarda hoca değişikliğine gidiliyor. 1-2-3 hoca ama daha sonra ne oluyor, tüm oklar oyuncuların üzerine çevriliyor. Futbolcu olarak bizim de sorumluluk almamız gerekti. Yeni bir oyuncu gurubuyduk, herkes birbirine alışmaya çalışıyordu. O sürecin bence sonlarına geliyoruz. Çok daha iyi bir sürece giriyoruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



“Rize’de olmaktan mutluyum”



Korona virüs pandemisi ile birlikte Dünya’da uygulanan kısıtlamalar nedeniyle artık hiçbir ülkenin birbirinden farkının kalmadığını dile getiren Djokovic, Rize’de olduğu için mutlu olduğunu da sözlerine ekleyerek “Daha önceden bir karşılaştırma yapılıyordu Avrupa, Türkiye olarak. Son korona virüs pandemisi ile birlikte Avrupa’da yaşamak ile dünyanın herhangi bir yerinde yaşamak arasında çok bir fark kalmadı. Çünkü orada da kısıtlamalar var. Dünyanın her yerinde işler değişti. Romanya’dan geldim ve orada hava daha soğuktu. Burada güzel havanın tadını çıkartıyorum. Gerçekten burada güzel hava var ve o da bana iyi hissettiriyor. Burada ki insanlar gerçekten geldiğim günden beri bana çok iyi davranıyorlar. İnsanlar çok sıcak kanlı. Çayın da tadını çıkarıyorum. Buranın fazla yağmurlu olduğunu söylüyorlar ama ben 15 yıl Hollanda’da yaşadım. Orada da yağmurun nasıl yağdığını biliyorum. Bence burada yağmur Hollanda’dan daha fazla değil. O yüzden de Rize’de olmaktan mutluyum” şeklinde konuştu.



“Türk yemekleri çok güzel ama tehlikeli”



Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu fakat sütlacı daha da çok beğendiğini dile getiren Dokovic “Türk yemeklerini çok beğeniyorum, gerçekten çok lezzetliler ama sporla uğraşanlar için biraz tehlikeli. Çok yediriyor insanı ama hangisi diye sorarsanız sütlacı tercih ederim” dedi.



‘Rize’ye futbolcu gelmiyor’ söylemi hakkında da konuşan başarılı oyuncu kendisine sorulması halinde herkese Rize’yi tercih etme konusunda fikir verecek kadar sevdiğini ifade eden Djokovic “Futbolcuysanız bulunduğunuz yerin kaderiniz olduğunu düşünüp tadını çıkarmaya, elinizden gelenin en iyisini yapmaya, en iyi performansı göstermeye çalışırsınız. Gördüğüm şöyle bir gerçek var; burası çok istikrarlı bir kulüp. Çok güzel bir tesisi var, çalışanlarının hepsi çok sıcak kanlı, bizimle tamamen ilgileniyorlar. Sahalarımız iyi. Ben şu anda Türk futbolunun bir bireyiyim. Türkiye’de de çok güzel statlar var. Gidiyoruz, güzel statlarda oynuyoruz. Ambiyans çok iyi, seyirciler çok ateşli. Ben burada olmaktan mutluyum, hiç kimseye de buraya gelmek zor, burada yaşamak zor demem. Ben beni arayıp Rize’ye geleyim mi diyen herkese de burayı tavsiye ederim. Yaşam olarak da hiçbir zorluğumuz yok, yaşam olarak da çok iyi. Ben genel olarak şikayet edebileceğim hiç bir şey görmüyorum burada” şeklinde konuştu.



‘Taraftarı gelmeden önce izledim’



Rizespor taraftarını daha Rize’ye gelmeden önce sosyal medyadan araştırarak izleme imkanı bulduğunu dile getiren Djokovic, iyi sonuçlar aldıklarında stada daha fazla taraftar çekeceklerinin de farkında olduklarını ifade etti. Taraftara hak ettiği mutluluğu yaşatacaklarını dile getiren Djokovic “Ben çok ateşli bir taraftarımız olduğunu biliyorum ama tabi korona virüs sürecinden geçtik. Stada seyirci çekmek zor. Özellikle son sıradaysanız seyirci zorlanıyor oraya gelmeye. Ben Rizespor’a gelmeden önce sosyal medyada taraftarların videolarını izlemiştim. Stadı tam olarak doldurduklarında nasıl bir heyecan olduğunu görmüştüm, çok da hoşuma gitmişti. Ben istiyorum ki gelsinler. Bizim de tabi bu gelmelerini hak etmemiz gerekiyor. Biraz daha üst sıralara çıkarsak onları daha fazla stada çekeceğimizi düşünüyorum. Böylece onlara hak ettiği mutluluğu da yaşatabiliriz” diye konuştu.



“Onlar da çok istekli olacaklar”



Ligin 17. Haftasında karşılaşacakları Yeni Malatyaspor maçının da analizini yapan Djokovic, puana ihtiyacı olan bir takıma karşı oynayacaklarını sözlerine ekleyerek “Biz evde son 4 maçımızı da kazandık. Bu bizim açımızdan çok iyi bir şey ve devam ettirmemiz lazım. Eğer biz bu seriyi devam ettirebilirsek zaten bulunduğumuz yerden kolayca çıkabileceğiz. Oynayacağımız rakip Malatyaspor, onlarında acil puan ve puanlara ihtiyaçları var, onlar da çok istekli olacaklar. Son zamanlarda çok kötü sonuçlar alıyor hem de daha önce burada çalıştığı için daha ayrı bir motivasyonu olacaktır. Evde oynadığımız diğer maçlardan daha zor olacak. Çünkü ilk defa bizim kadar zor durumda olan bir rakip ile oynayacağız. Her iki takım için de final niteliğinde bir maç” dedi.