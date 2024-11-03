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Damien Duff 18 yıl sonra şampiyonluk yaşattı, hemen Jose Mourinho'yu aradı!

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#Shelbourne FC#Jose Mourinho#Damien Duff
Damien Duff 18 yıl sonra şampiyonluk yaşattı, hemen Jose Mourinhoyu aradı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 11:40

Bir dönem Chelsea'da forma giyen ve günümüzde Shelbourne FC'de Teknik Direktörlük görevini yürüten Damien Duff, ligde kazandıkları şampiyonluğu Jose Mourinho ile beraber kutladı.

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2003-2206 yılları arasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de top koşturan Damien Duff, teknik direktörlük kariyerine iyi başladı.

İrlanda Premier Ligi Ligi'nde Shelbourne FC'yi çalıştıran Duff, 63 puanla takımını şampiyonluğa taşıdı. En yakın rakibi Shamrock Rovers FC'nin 2 puan önünde şampiyonluğu göğüsleyen Duff'un öğrencileri 18 yıl sonra gelen zaferi doyasıya yaşadı.

JOSE MOURINHO HAYRANLIĞI

45 yaşındaki çalıştırıcı zaferin mutluluğunu yaşarken eski hocası Jose Mourinho'yu unutmadı. Mourinho hayranlığını hiç bir zaman gizlemeyen Duff, şampiyonluğun hemen ardından soyunma odasında ilk iş olarak Mourinho'yu görüntülü aradı.

TELEFONU AÇMADI

Zaferin mutluluğunu ve coşkusunu eski hocasıyla paylaşmak isteyen İrlandalı genç çalıştırıcı, Mourinho sevgisini bir kez daha göstermiş oldu. Portekizli menajer Mourinho'nun telefona cevap vermemesi de eğlenceli anlara sebep oldu.

 

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#Shelbourne FC#Jose Mourinho#Damien Duff

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