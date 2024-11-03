Damien Duff 18 yıl sonra şampiyonluk yaşattı, hemen Jose Mourinho'yu aradı!

Haberin Devamı

2003-2206 yılları arasında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de top koşturan Damien Duff, teknik direktörlük kariyerine iyi başladı.

İrlanda Premier Ligi Ligi'nde Shelbourne FC'yi çalıştıran Duff, 63 puanla takımını şampiyonluğa taşıdı. En yakın rakibi Shamrock Rovers FC'nin 2 puan önünde şampiyonluğu göğüsleyen Duff'un öğrencileri 18 yıl sonra gelen zaferi doyasıya yaşadı.

JOSE MOURINHO HAYRANLIĞI

45 yaşındaki çalıştırıcı zaferin mutluluğunu yaşarken eski hocası Jose Mourinho'yu unutmadı. Mourinho hayranlığını hiç bir zaman gizlemeyen Duff, şampiyonluğun hemen ardından soyunma odasında ilk iş olarak Mourinho'yu görüntülü aradı.

TELEFONU AÇMADI

Zaferin mutluluğunu ve coşkusunu eski hocasıyla paylaşmak isteyen İrlandalı genç çalıştırıcı, Mourinho sevgisini bir kez daha göstermiş oldu. Portekizli menajer Mourinho'nun telefona cevap vermemesi de eğlenceli anlara sebep oldu.