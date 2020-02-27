Damien Comolli ilk kez konuştu! Olay itiraflar...

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı lacivertli kulüpten ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.The Athletic'ten David Ornstein'in sorularını yanıtlayan Fransız futbol adamı, Fenerbahçe'nin son yıllardaki başarısız grafiğinin sebebinin kulübün içerisindeki negatif hava olduğunu savundu.Damien Comolli ayrıca Ali Koç'un kendisine ve Ersun Yanal'a sormadan transferler yapmasının ayrılık kararında önemli rol oynadığını anlattı:Damien Comolli'nin The Athletic'te konuk olduğu özel podcast'te yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde:Fenerbahçe'de geçirdiğim 18-19 aylık süreci birkaç cümlede özetlemek çok zor.Önümde iki seçenek vardı. Ya kalıp neler olacağına bakacaktım ya da istifa edecektim.Daha önce de istifa etmek istedim ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ancak artık dayanamıyordum.Tünelin ucundaki ışığı göremiyordum. Daha önce hayatımda yapmadığım bir şey yaptım ve tweet attım. Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler.Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ancak bu durum beni rahatsız etti.Finansal olumsuzluklara rağmen iyi bir yaz transfer dönemi geçirdik. Bence Fenerbahçe ligdeki en iyi kadroya sahipti.Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe'deydi. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten de bu oldu.Kulüpte çok negatif bir hava vardı. Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım.Vedat Muriqi'de Premier Lig oyuncusu olacak her özellik var. Onun gelişimi ve ilerleyişi gerçekten dikkat çekici. Ben onu her zaman Olivier Giroud'yla kıyaslıyorum.Muriqi belki Manchester City ve Liverpool seviyeleri için hazır değil ama Premier Lig'in geri kalan tüm takımlarında forma giyebilir.