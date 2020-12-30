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Futbol
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:20 | Son Güncelleme:

Damien Comolli'den Fenerbahçe itirafı! 'Bu yüzden ayrıldım'

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Damien Comolli'den Fenerbahçe itirafı! 'Bu yüzden ayrıldım'
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Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, sarı lacivertli kulüpten ayrılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Toulouse takımında sportif direktörlük görevini yapan Damien Comolli, Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.

Fransa'da röportaj veren Comolli, ''Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim.'' sözlerini kullandı.

Samet Güzel: Terraneo ve Comolli'yi futbol aklı olarak görmüyorum.Samet Güzel Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu olurken, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevlerinde bulunan Terraneo ve Comolli ile ilgili de dikkat çeken yorumlar yaptı.Güzel, 'Terraneo ve Comolli'yi bir futbol aklı olarak görmüyorum. Olamazlar da. Niye? Sadece oyuncu getiriyorlar. Takımın nasıl oynacağını söylemiyorlar bile. Ben felsefi bir yapı isterim. Bana oyuncu getirmesin ya. Fenerbahçe taraftarına baksın, gitsin Lefter'in heykeline baksın, Yoğurtçu Parkı'na gitsin. Camianın her kesminden insanlarla bir araya gelsin. Desin ki Fenerbahçe bunu oynar.' dedi.
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''FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLACAĞINA İNANIYORDUM''

Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında itiraflarda bulunan Fransız sportif direktör, ''Ocak ayında hala Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyordum. Ancak kulüp artık patlama noktasına gelmişti, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım.'' dedi.

''FUTBOL %5 ZEVKTİR...''

Comolli, ayrıca ''Futbola aşık bir adamım. Bence futbol %95 stres, %5 zevk ama %5 daha ağır basıyor. O %5'ten aldığım zevk, %95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum.'' şeklinde konuştu.

Damien Comolliden Fenerbahçe itirafı Bu yüzden ayrıldım

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