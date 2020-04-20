Damien Comolli, acı corona virüs gerçeğini açıkladı! 'Sadece 3 takım...'

Spor Arena Dış Haber | İngiliz basınına konuşan Comolli, corona virüs ardından futbolun geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Transfer piyasasının tamamen değişeceğini belirten Comolli, Premier Lig'den sadece 3 takımın transfer yapabileceğini belirtti.

Fransız futbol adamı, konu hakkında şöyle konuştu;

''Bu kriz nedeniyle birçok takım ekonomik olarak zor zamanlar yaşayacak. Bu durumdan etkilenecek ilk şey oyuncu ücretleri olacaktır. İkinci şey ise transfer ücretleri olacaktır.''

''SADECE 3 TAKIM...''

''Transfer sezonu zayıf geçecek. Bir menajer ile konuştum. Bana bu yıl İngiltere'den sadece 3 takımın transfer yapabileceğini söyledi. Bunu bir menajer diyorsa durumun ciddiyetini anlayın.''

''Bu yıl maçlar oynanacak olsa bile 2021 yılına kadar seyircinin olacağını düşünmüyorum. Bir yıl boyunca seyircisiz maçlara hazır olalım.''